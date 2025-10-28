Diyarbakırlı Şair'den FETÖ ihanetine şiirli gönderme

İstanbul Esenyurt ilçesinde oturan Diyarbakırlı şair, Fetullahçı Terör Örgütü’nün başı Fetullah Gülen’in ölümünden sonra hainliğine atfen şiir yazdı.

İstanbul Esenyurt’ta yaşayan 60 yaşındaki Diyarbakırlı Şair Remzi Bulak, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında, Şehit Ömer Halisdemir’in de hikayesinden etkilenerek ‘2 kurşun 2 Gül’ isimli bir şiir kitabı yazdı. Bulak o tarihten sonra yazdığı şiirlerde ağırlık güncel konuları da işlemeye devam etti. Son olarak FETÖ’nün elebaşı Fetullah Gülen’in ölümünden sonra kaleme aldığı şiirde ‘Ateşin bol olsun, çağın yezidi’ diyerek örgüt başına hicivde bulundu.

15 Temmuz’da terör örgütü üyelerinin kullandığı tankın ezdiği arabadan düştüğünü ve yine de gazilik için hastaneye gitmediğini söyleyen Remzi Bulak, "Darbeden 15-20 gün sonra Niğde’ye Ömer Halisdemir’in kabrine gittik. Orada belediye başkanı ile tanıştık ve kitap hazırladığımı söyledim. Darbeden 10 gün önce şehit Ömer Halisdemir’in ilçesine bir gül fidesiyle geldiği ve bunu da şehit olduktan sonra mezarına dikildiğini öğrendim. Oradan yola çıkarak ‘2 kurşun 2 gül’ adını kitabıma. 2 kurşun darbeci Semih Terzi’ye sıktığı kurşun 2 gül ise mezarına ekilen 2 gül. Böyle bir kitap çıkardım" dedi.

Genellikle kardeşlikle ilgili şiirler yazdığını da ifade eden Bulak, "Biz 2014’te yola Diyarbakır’ımızın bir terörist şehri olmadığını Kürtlerin bir terörist olmadığını bu ülkenin bir vatanın insanı olduğunu bu vatana sahip çıktığını anlatmak için yola çıktık. Genelde bu tür şiirler yazıyorum. Yine insanım diye bir şiirim bayağı bir ses getirmişti" şeklinde konuştu.