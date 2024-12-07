Diyetisyen Melisa Karakaş Silivri'de Hizmete Başladı

Diyetisyen Melisa Karakaş, Silivri Özel İdare İş Merkezi 1. katta hizmete başladı. Açılışa, Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Tan H. Kıroğlu, İBB Meclis Üyesi Ebru Akgün Pekel, SİBESO Başkan Vekili Arif Kanık ve çok sayıda davetli katıldı.

İstanbul Arel Üniversitesi Mezunu

İstanbul Arel Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünden mezun olan Melisa Karakaş, İstanbul Üniversitesi'nden de eğitim aldı. Beylikdüzü ve Sefaköy’deki çeşitli hastane ve tıp merkezlerinde çalıştıktan sonra, kendi ofisinde hizmet vermek üzere Silivri’ye yerleşti.

“Fonksiyonel Tıp Diyetisyenliği Unvanına Sahibim”

Açılışta konuşan Karakaş, “Kendi ofisimde detoks listeleri hazırlamanın yanı sıra tıbbi beslenme tedavisi ile kronik hastalıkların takibini yapmayı hedefliyorum. Eğitim hayatım boyunca birçok sertifika aldım ve fonksiyonel tıp diyetisyenliği unvanına sahibim. Ayrıca bariyatrik cerrahi öncesi ve sonrası beslenme konusunda da deneyimim bulunuyor” dedi.

Diyetisyen Melisa Karakaş’ın ofisi, Silivri Özel İdare İş Merkezi’nde danışanlarını bekliyor.

