Diyetisyen Özgenur Kurt'tan Yaza Fit Girmenin Püf Noktaları

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte fazla kilolarından kurtulmak ve daha fit bir görünüme kavuşmak isteyenlerin sayısı artıyor. Özellikle bel ve karın bölgesindeki yağlanmadan şikayet eden vatandaşlara önemli tavsiyelerde bulunan Diyetisyen Özgenur Kurt, sağlıklı kilo vermenin kısa süreli diyetlerle değil, sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarıyla mümkün olduğunu söyledi.

Hızlı Değil, Kalıcı Kilo Vermeyi Hedefleyin

Yaza yetişme telaşıyla uygulanan şok diyetlerin uzun vadede faydadan çok zarar verebildiğini belirten Kurt, “Birçok kişi kısa sürede kilo vermek istiyor ancak hızlı verilen kiloların önemli bir kısmı geri alınabiliyor. Üstelik kas kaybı ve metabolizma yavaşlaması da görülebiliyor. Kalıcı kilo kontrolü için dengeli beslenmek ve sabırlı olmak gerekiyor” dedi.

Bel Çevresindeki Yağlanma İçin Beslenme Düzeni Önemli

Bel ve göbek bölgesindeki yağlanmanın yalnızca estetik değil, sağlık açısından da risk oluşturduğunu ifade eden Kurt, günlük beslenmede lifli ve protein açısından zengin besinlerin tercih edilmesini önerdi.

“Yulaf, elma, armut, brokoli ve kurubaklagiller uzun süre tokluk sağlayarak gereksiz atıştırmaların önüne geçebilir. Yumurta, yoğurt, balık ve kaliteli protein kaynakları ise kas kütlesinin korunmasına destek olur. Özellikle rafine şeker, beyaz un içeren ürünler ve paketli gıdaların tüketimini azaltmak büyük fark yaratır” diye konuştu.

Hareketli Bir Yaşam Yağ Yakımını Destekliyor

Kilo verme sürecinde fiziksel aktivitenin önemine değinen Kurt, spor salonuna gitme imkanı olmayanların da günlük hareketlerini artırarak önemli kazanımlar elde edebileceğini söyledi.

“Günde 30-45 dakikalık tempolu yürüyüşler, merdiven kullanmak, kısa mesafelerde araç yerine yürümeyi tercih etmek veya dans etmek bile enerji harcamasını artırır. Düzenli hareket, sağlıklı beslenme programının en güçlü destekçilerinden biridir” ifadelerini kullandı.

Ödem Sorununa Karşı Doğru Tercihler

Yaz aylarında birçok kişinin ödem nedeniyle daha şişkin göründüğünü belirten Kurt, su tüketiminin artırılması gerektiğini vurguladı.

“Maydanoz, salatalık, rezene, hibiskus ve yeşil çay gibi besinler vücudun sıvı dengesini destekleyebilir. Ancak bu ürünlerin tek başına zayıflattığı düşünülmemelidir. Asıl önemli olan dengeli beslenme ve yeterli su tüketimidir” dedi.

Uyku ve Su Tüketimi İhmal Edilmemeli

Sağlıklı kilo kontrolünde uyku düzeninin de kritik rol oynadığını belirten Kurt, “Yetersiz uyku iştah hormonlarını etkileyerek daha fazla yeme isteğine neden olabilir. Günde 7-8 saat kaliteli uyku ve yeterli su tüketimi, kilo verme sürecinin vazgeçilmez parçalarıdır” şeklinde konuştu.

Diyetisyen Özgenur Kurt, yaza fit girmek isteyenlere son olarak şu tavsiyede bulundu: “Mucize diyetler veya tek bir besinle zayıflama vaatlerine değil, sürdürülebilir ve sağlıklı alışkanlıklara odaklanın. Kalıcı sonuçların anahtarı dengeli beslenme, düzenli hareket ve sabırlı olmaktan geçiyor.”