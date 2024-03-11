Diyetisyen Yüksel: 'Ramazan'da sağlıklı beslenerek vücudunuzun enerjisini yenileyin'

Medicana Sağlık Grubu Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Diyetisyen Çağrı Yüksel, iftarın ardından hızlı ve ağır yemeklerden kaçınıp, uyumlu bir beslenme programıyla vücudu adım adım yeniden enerjiyle doldurmak gerektiğine dikkati çekti.

Uzmanlar, Ramazan ayında sağlıklı beslenmenin sadece fiziksel sağlığı değil, aynı zamanda ruhsal ve duygusal dengeyi de desteklediğini dile getiriyor. İftarın ardından hızlı ve ağır yemeklerden kaçınıp, uyumlu bir beslenme programıyla vücudu adım adım yeniden enerjiyle doldurmak gerektiğine dikkati çeken Yüksel, iftar ve sahurda nasıl beslenilmesi gerektiğini anlattı.

“Öğünleri atlamayın”

Bu dönemde yeterli ve dengeli beslenmeyi sürdürebilmek için sahur ile iftarın atlanmaması gerektiğinin altını çizen Yüksel, “Sahur öğününün yapılmamasının veya yemek yemeden sadece su içilerek oruç tutulmasının büyük zararları bulunmaktadır. Sahur öğününün yapılmaması, yaklaşık 16 saat olan açlığı, 20 saate kadar çıkarmaktadır. Bu durum da açlık kan şekerinin daha erken saatlerde düşmesine ve günün verimsiz geçmesine sebep olmaktadır” dedi.

“Sahurda hafif besinler tüketin”

Sahurda hafif besinler tüketilmesi gerektiğine dikkati çeken Yüksel, “Gece metabolizma hızı düştüğünden sahurda yenilen ağır yemeklerin yağa dönüşme hızı, kilo alma riskini de beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla sahurda peynir, yumurta, zeytin gibi kahvaltılık besinler veya çorba, salata, gibi hafif gıdaların tüketilmesinde fayda vardır” diye konuştu.

“Kısa sürede fazla yemek yemeyin”

“Oruç tutarken yapılan hatalardan biri de iftarda kısa sürede ve fazla miktarda yemek yemektir” diyen Diyetisyen Yüksel, “İftarda oruç nedeniyle gün içerisinde kan şekeri düşmektedir. Bu durum kişide kısa sürede çok fazla besin tüketme istediği oluşturmaktadır. Bu durum ilerleyen zamanlarda hem kilo alımına hem de çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilmektedir” ifadesini kullandı.

Ramazan’da sıvı tüketimine dikkat

Sıcak hava ve nem artışıyla birlikte vücut ısısının arttığını kaydeden Yüksel konuşmasına şöyle devam etti:

“Metabolizma bu duruma uyum sağlamaya çalışır. Sıcakların da etkisiyle insan vücudunda terleme artış gösterir. Bu süreçte vücuda yeterli miktarda sıvı alınamaması durumunda mineral kaybına bağlı olarak bulantı, bayılma, baş dönmesi gibi sağlık sıkıntıları görülebilir. Dolayısıyla günde ortalama 2-2,5 litre arası su tüketilmelidir.”