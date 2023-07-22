Diyetisyenden KPSS öncesi adaylara beslenme tavsiyeleri

Koru Ankara Hastanesi Diyetisyeni Selin Şener, Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) girecek adaylara yeşil ve koyu yapraklı, Omega-3 içeren sebze ve meyve tüketilmesi, su içiminin artırılması, baharat ve fast food ürünlerinden kaçınılması ve daha önce tüketilmemiş besinin sınavdan önce alınmaması yönünde tavsiyelerde bulundu.

Koru Ankara Hastanesi Diyetisyeni Şener, yarın gerçekleştirilecek KPSS öncesi sınava girecek adaylara yönelik beslenme tavsiyelerinde bulundu.

Sınav öncesi kahvaltıda C vitamini içeren sebze ve meyve tüketilmesini öneren Şener, “Biber, kivi, turunçgillerden zengin beslenme bu dönemde önemli. Sabah kahvaltısında bu tarz beslenme olabilir. Yeşil yapraklı sebzeleri mutlaka ekleyelim” dedi.

Şener, ara öğünlerde probiyotikli besinlere yer verilmesini kaydederek, “Sindirim sisteminizin sağlığı için bu oldukça kıymetli. Öğle veya akşam yemeklerinde Omega-3 içeren sebze ve meyvelere yer verilmesi gerekiyor. Özellikle balık türleri bizim için çok önemli” diye konuştu.

Sınavda konsantrasyon sağlayacak besinlerin önemine işaret eden Şener, şunları dile getirdi:

“Bitter çikolata tüketebilirsiniz. Şeker oranı mutlaka düşük, kakao oranının yüksek olması gerekiyor. Endorfin ve serotonin salgılanmasını artıracaktır. Bu yüzden bitter çikolatayı öneriyoruz. Yaban mersini antioksidan kapasitesini artırdığı için tüketimini sağlayabilirsiniz. Bununla beraber koyu, yeşil yapraklı sebzeler eklenebilir.”

Fast food tüketilmemeli

Şener, sınav öncesi uzak durulması gereken besinlere ilişkin, “Yağlı cips, bir gün öncesinden fast food tüketimi olmaması gerekiyor. Sindirim sisteminizin sağlığı için bu oldukça kıymetli. Bunun dışında şekerli ve şeker içeren besinlerden uzak durmanız. Yağlı tohumlara yer vermeniz, ceviz, fındık tüketebilirsiniz” cümlelerine yer verdi.

“Daha önce tüketilmeyen ürün KPSS öncesi tüketilmemeli"

Diyetisyen Şener, aşırı sıcaklıkların yaşandığı bu günlerde su tüketiminin önemine dikkati çekerek, “Su tüketimi bizim için oldukça kıymetli. Danışanlarıma özellikle söylüyorum bunu. Su tüketiminizin kilogram başına 0, 033 olması gerekiyor. Kilogramınızla çarparak su tüketiminizi bulabilirsiniz. Baharatlı ürünlerin mutlaka olmaması gerekiyor. Beslenme örüntünüzde daha önce tüketmediğiniz bir besini KPSS öncesi mutlaka tüketmemeniz lazım ki sindirim sistemimizde herhangi bir sıkıntı oluşmasın” ifadelerini kullandı.

Sınav öncesi sigara ve alkolün kullanılmamasını söyleyen Şener, alkolün konsantrasyonu azalttığını vurgulayarak, yalnızca sınav öncesi değil normal beslenme düzeninde de olmaması gerektiğini aktardı.

Uykuya dalış süresinin önemine de vurgu yapan Şener, “Sınavlardan önce özellikle söylediğim; uykuya dalış süresi bizim için çok önemli. O yüzden bunda bir sıkıntı yaşıyorsanız bir su bardağı yoğurt, veya az yağlı olacak şekilde süt tüketebilirsiniz. Bu da bizim için oldukça kıymetli” dedi.