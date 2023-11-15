Diyetisyenler diyabet hastalığı için sokağa çıktı

İzmit Belediyesine bağlı diyetisyenler, diyabete dikkat çekmek amacıyla sokağa çıkarak vatandaşları hastalığa karşı bilgilendirdi.

Diyetisyenler diyabet hastalığı için sokağa çıktı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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İzmit Belediyesine bağlı diyetisyenler, diyabete dikkat çekmek amacıyla sokağa çıkarak vatandaşları hastalığa karşı bilgilendirdi.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan diyetisyenler, diyabete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşları bilgilendirdi. Belsa A Blok önünde vatandaşlara broşür dağıtan diyetisyenler farkındalık oluşturdu. Dünya Diyabet Günü çerçevesinde İzmit’in sembolü olan Saat Kulesi de diyabete dikkat çekmek amacıyla mavi renkle ışıklandırıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman