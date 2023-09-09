Dizi oyuncusundan akıl almaz hırsızlık, canlandırdığı rolünü gerçek hayata taşıdı

Dijital bir platformda yayınlanan ’Kıyma’ isimli dizide rol alan U.Ü’nün Adana’da Avukat Yunus Levent Küfüdür’ün cüzdanını çalarak kayıplara karıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

4 yıldır Ankara’da avukatlık yapan Yunus Levent Küfüdür akrabasının düğününe katılmak için gittiği Adana’da cüzdanının çalınmasıyla büyük bir şok yaşadı. Düğün sonrası Ankara’ya dönmek için Adana Havalimanı’na giden Küfüdür, güvenlik amaçlı cüzdanını x-Ray cihazındaki kutuya koydu. O esnada önünde bulunan dizi oyuncusu U.Ü, kendi kutusuna düşen cüzdanı alıp poşete koyarak hızlıca uzaklaştı. Birkaç dakika içinde cüzdanın çalındığını fark eden Küfüdür yaşanan tüm süreci İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı.

“Telefon geldi cüzdan gelmedi“

Düğün sonrası Ankara’ya dönmek için gittiği Adana Havalimanı’nda cüzdanının çalınmasıyla büyük bir şok yaşayan ve olayın havalimanında yaşanıyor olmasından dolayı büyük bir şaşkınlık yaşadığını belirten Küfüdür, “Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda bir hırsızlık olayı yaşandı. Cüzdanım çalındı. Çalan şahısla birlikte 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın enteresan olan kısmı havaalanında olması. O kadar güvenlik kamerasının olduğu bir yerde hırsızlık yapmaya ancak cahiller cesaret ederdi. Şahısta cesaret etti ve cezasını buldu. Adana Emniyet Müdürlüğü’nün üstün gayreti sayesinde şahıslar cezaevine gönderildi. Kendisi aynı zamanda bir dizi oyuncusu. Talihsiz bir olay. Yanındaki 2 arkadaşının herhangi bir sabıkası yokmuş. Onlara yazık oldu. Cüzdan hala ortada yok. Cüzdanı nereye attıklarını hatırlamıyorlar. Adalet yerini buldu. Telefonumu ve cüzdanımı x-Ray’e koydum. Telefon geldi cüzdan gelmedi. Böyle bir olay olunca hemen havalimanı polisiyle birlikte güvenlik görüntülerine baktık. Belki bir harcama yaparlar ve peşlerine düşebiliriz diye kartlarımı kapatma gereği duymadım. İyi ki kapatmamışım çok işimize yaradı. Bu sayede izlerini sürebildik. Ben bu şekilde bir tedbir aldım ve şahıslara çok daha kısa sürede ulaşabildik. Hırsızlar bir cahil cesaretiyle her yerde kamera olan bir alanda kendilerini ele verdiler” ifadelerini kullandı.

“Yanıma gelip ‘abi bugün eğlenmek istiyorum’ deseydi çok daha fazlasını vererek yardımcı olurdum”

U.Ü’nün cüzdanı çaldıktan sonra kredi kartından önce bir ayakkabı siparişi verip daha sonrasında 2 arkadaşıyla birlikte eğlenmeye gittiğini ve “Yanıma gelip benden isteseydi çok daha fazla yardımcı olurdum” ifadelerini kullanan Küfüdür, “Cüzdanımı aldıktan sonra hırsızların yaşları genç olduğu için market ve büfelerden abur cubur almış. Genelde market alışverişi yapılmış bir de internetten ayakkabı siparişi vermiş. Arkadaş yanıma gelip bana ‘Abi ben ayakkabı almak istiyorum. Bir de bugün eğlenmek istiyorum’ deseydi çok daha fazlasını vererek yardımcı olurdum. Hem beni hem de kolluk kuvvetlerini yormuş oldu. Cüzdanımı çaldıktan sonra iki arkadaşını daha ayarlayıp alkol almışlar, eğlence mekanlarına gidip eğlenmişler. Bazı yerlerde benim kartımı kullanabilmişler ama bazı yerlerde de kartımın temassız limiti yetmediği için kullanamamışlar ve kendi ceplerinden ödemişler. Yani kendileri de zarara uğratmışlar. Bana gelen mobil bankacılık bildirimlerinde 3 farklı kartı 3 farklı yerde denediklerini öğreniyorum” açıklamasında bulundu.

“Yaşanılan bu olayla birlikte kamu otoritesi de sarsılmış oldu”

Bu kadar rahat bir şekilde birçok güvenlik kamerasının olduğu bir yerde yapılan hırsızlığın ‘bana bir şey olmaz’ düşüncesiyle yapıldığını ama mahkemenin verdiği karar ile bunun çok yanlış olduğunu vurgulayan Küfüdür şahısların toplamda 9 saatte yakalanarak adaletin karşısına çıkarıldığının altını çizerek şu sözleri kaydetti:

“Yaşanılan bu olayla birlikte kamu otoritesi de sarsılmış oldu. ‘Ben havalimanında bu kadar kamera ve devletin olduğu yerde hırsızlığa cesaret edebiliyorum. Bana da bir şey olmaz’ düşüncesiyle yapılan bir eylemdir. Böyle bir cahil cesareti yok. Daha önce hiç görmediğim bir olay. Zaten sabah 09.08’te ben daha Adana’dan Ankara’ya inmeden Adana Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri ve havalimanı polisi sağ olsun çok büyük çaba göstererek şahısları yakaladılar. Türk milleti adına mahkeme kararını verdi ve içimizi rahatlattı.”

Ayrıca, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmayı çok hızlı bir şekilde başlattığını, şüphelilerin çapraz sorgu yöntemiyle suçlarını itiraf ettiğini ve akabinde tutuklanarak cezaevine gönderildiğini ifade eden Küfüdür, olayla ilgili iddianameyi 4 gün gibi kısa bir sürede hazırlayan savcılığa ve Türk adaletine teşekkür ettiğini ifade etti.