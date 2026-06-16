Dizide ölen karakter için lokma döktürdüler

Fenomen dizi Eşref Rüya’nın sevilen karakteri Eşref Tek senaryo gereği öldüğü için hayranları tarafından dikkat çeken bir etkinlik düzenlendi. Bursa’nın İznik ilçesindeki tarihi İznik Ayasofya Camii önünde vatandaşlara hayır amacıyla lokma dağıtıldı.

Dizi karakterine duydukları sevgiyi göstermek isteyen çok sayıda vatandaş etkinliğe katılırken, ortaya renkli ve duygusal görüntüler çıktı. Lokma dağıtımı sırasında bir kişinin ellerini semaya kaldırarak dua etmesi çevrede bulunanların dikkatini çekti.

Hayranların yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda, karakterin dizideki akıbetinden etkilenen izleyicilerin bağlılığı bir kez daha gözler önüne serildi. Etkinliğe katılan Ali Karaman, "Gördüğümde ünlü oyuncu hayatını kaybetti sandım. Sonrasında sadece senaryo gereği öldüğünü öğrendim, çok şaşırdım. Allah kabul etsin" ifadelerini kullandı.

Dizi karakteri için düzenlenen lokma hayrı, izleyicilerin kurgu karakterlerle kurduğu güçlü bağın ve dizinin toplum üzerindeki etkisinin dikkat çekici örneklerinden biri olarak değerlendirildi.