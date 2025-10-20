DKMP: 'Türkiye'nin kuş cenneti Manyas'ta, tepeli pelikanların yuvalarında hayat yeniden başlıyor'

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), Balıkesir’in Manyas ilçesinde tepeli pelikanların yuvalarında hayatın yeniden başladığını ve bu döngünün sürmesi için de sulak alanların korunmasını sürdürdüklerini belirtti.

DKMP, resmi sosyal medya hesabından Türkiye’nin kuş cenneti olarak bilinen Manyas’ta yuvalarına yavrulayan tepeli pelikanlara dair videolu paylaşım yaptı. Müdürlük, pelikanların yuvalarında hayatın yeniden başladığını ve bu döngünün sürmesi için de sulak alanların korunmasını sürdürdüklerini belirtti.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Manyas’ın görkemli sakinlerinin en minik üyeleriyle tanışın. Türkiye’nin kuş cenneti Manyas’ta, tepeli pelikanların yuvalarında hayat yeniden başlıyor. Yumurtadan yeni çıkan yavrular, ebeveynlerinin kanatları altında büyüyor. Biz de bu büyülü döngünün sürmesi için sulak alanları korumaya devam ediyoruz."