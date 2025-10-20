DKMP: 'Vatandaşın cebinden çıkan piton yılanına el konuldu'

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), Konya’da bir vatandaşın cebinden çıkan yavru piton yılanına el konulduğunu bildirdi.

DKMP, resmi sosyal medya hesabından Konya’da bir vatandaşın cebinden çıkan yavru piton yılanına dair paylaşım yaptı. Müdürlük, emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen asayiş kontrolü sırasında yılanın bulunduğunu ve yılana el konulduğunu açıkladı. Aynı zamanda, vatandaşa para cezası uygulanmış olup yılanın Karatay Hayvanat Bahçesi veteriner hekimlerine teslim edildiği duyuruldu.

Müdürlük tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Vatandaşın cebinden çıkan piton yılanına el konuldu. Konya’da emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen asayiş kontrolü sırasında bir şahsın cebinden yavru piton yılanı çıktı ve durum ekiplerimize bildirildi. Olay yerine intikal eden ekiplerimiz tarafından piton yılanına el konulurken ilgili şahsa da idari para cezası uygulandı. Teslim alınan yavru piton, sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla Karatay Hayvanat Bahçesi veteriner hekimlerine teslim edildi. Yaban hayvanlarını doğadan izinsiz almak, bulundurmak, satmak yasaktır ve cezai işlem gerektirir. Doğaya birlikte sahip çıkalım."