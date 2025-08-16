Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), "Yangından etkilenen alanlarda 2025-2026 av döneminde avlanmanın yasaklanmasına karar verilmiştir" açıklamasında bulundu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, meydana gelen orman yangınlarının ekosisteme zarar verdiğini belirterek, "Bunun bir parçası olan yaban hayvanlarımızı da maalesef olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle, yangından etkilenen alanlarda 2025-2026 av döneminde avlanmanın yasaklanmasına karar verilmiştir. Yaban hayatının korunması ve ekosistemin sürdürülebilirliği adına, alınan bu karara tüm vatandaşlarımızın hassasiyetle riayet etmesini bekliyor; yasağa uymayanlar hakkında ilgili mevzuat uyarınca cezai işlemler uygulanacağını hatırlatıyoruz" paylaşımında bulundu.