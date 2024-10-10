DNA incelemesi için 3 Ekim'de mezarı açılan Cem Garipoğlu'nun cenazesi, yeniden defnedilmek üzere Karacaahmet Mezarlığı'na getirildi.

DNA incelemesi için 3 Ekim'de mezarı açılan Cem Garipoğlu'nun cenazesi, yeniden defnedilmek üzere Karacaahmet Mezarlığı'na getirildi.

DNA incelemesi için 3 Ekim'de mezarı açılan Cem Garipoğlu'nun cenazesi, yeniden defnedilmek üzere Karacaahmet Mezarlığı'na getirildi.
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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kolan
kolan

DNA incelemesi için 3 Ekim’de mezarı açılan Cem Garipoğlu’nun cenazesi, yeniden defnedilmek üzere Karacaahmet Mezarlığı’na getirildi.

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