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- DNA incelemesi için 3 Ekim'de mezarı açılan Cem Garipoğlu'nun cenazesi, yeniden defnedilmek üzere Karacaahmet Mezarlığı'na getirildi.
İHA
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