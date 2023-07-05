Doç. Dr. Ali Burak Darıcılı: 'Olayların Fransa'nın entegrasyon başarısızlığının bir göstergesi ve sokağa bir yansıması olduğunu görüyoruz'

Kuzey Afrika kökenli 17 yaşındaki Nahel Merzouk’un polis tarafından vurularak öldürülmesinin ardından Fransa’nın birçok şehrinde olaylar patlak verdi. Bursa Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Burak Darıcılı, "Fransa’da bu toplumsal gösterilere katılan kesim gençlerin de genci. Yani 17 yaşın altındakiler. Çünkü bu çocukların gelecek umudu yok. Sisteme entegre edilememişler" ifadelerini kullandı.

Fransa’nın mültecileri kendi içine entegre etme konusunda başarısız olduğunu dile getiren Darıcılı olayların devam etmesiyle birlikte OHAL’in ilan edilebileceği vurgusunu yaptı. Göstericilerin yaş ortalamasının 14 ile 17 arasında olduğunu söyleyen Darıcılı, sözlerine şöyle devam etti:

"Olayların Fransa’nın entegrasyon başarısızlığının bir göstergesi ve sokağa bir yansıması olduğunu görüyoruz. Nedeni ise umutsuzluk. Nedeni ise sistemden pay alamamak. Gençlerin geleceğe dair önemli bir beklentisinin olmaması. Bu insanları sisteme entegre edemezseniz, bu tür olaylarla karşılaşmanız çok olağandır."

"Avrupa’da İslam ve Müslüman muhalifliği üzerinde yükselen bir sağ var"

"DEAŞ terörünün yaptığı algıyla beraber Avrupa’da İslam ve Müslüman muhalifliği üzerinde yükselen yeni bir sağ var" diyen Doç. Dr. Darıcılı, bu durumun en tipik örneğinin İtalya’da aşırı sağcı Meloni hükümetinin kurulması olduğunu söyledi. Fransa aşırı sağı lideri Marine Le Pen’in bugün yapılacak bir seçimde yüzde 55 oy alacağını söyleyen Darıcılı, "Aşırı sağ dediğimiz faşist hareketlerin özellikle kıta Avrupa’sında sağduyunun sesi haline geldiğini görmekteyiz. Bu olaylar bitmeyecek ve gelecekte de devam edecek. Avrupa’nın farklı ülkelerinde bireysel olarak devam eden şiddet olaylarının genele yayılabileceği bir durumla karşı karşıya da kalınabilir. Almanya’da aşırı sağ bir grubun mevcut hükümete darbe planıyla suçlandığı durumları gördük. Tekrar söylemek gerekirse entegrasyon konusunda sorun yaşarsanız ve bu gençlere bir gelecek vaat edemezseniz bu tür sorunlarla karşılaşırsınız. Bu olayların bir yansımasının Belçika’da görülme ihtimali de çok yüksek" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşına katılmak için diğer Avrupa ülkelerinden savaş bölgelerine giden aşırı sağcı askerlerin olduğunu da sözlerine ekleyen Doç. Dr. Darıcılı, "Rusya-Ukrayna savaşı bitip bu kişiler ülkelerine döndüğünde savaşmayı öğrenmiş ve radikalleşmiş kişiler olarak dönecekler, bununla birlikte bu gibi toplumsal olaylarda başı çekebilirler" ifadelerini kullandı.