Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine atanan Doç. Dr. Hüseyin Erdem Ak hasta kabulüne başladı.

Doç. Dr. Hüseyin Erdem Ak, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Beyin ve Sinir Cerrahisi Polikliniğinde atandı ve görevine başladı. Daha öncede eksiklik görülen polikliniklerde doktorlar göreve başlarken, diğer eksik görülen yerlerde de doktorların göreve başlayacağı öğrenildi.