Doç. Dr. Kaplan: 'Cilt altı implantları rahim içi doğum kontrol yöntemlerine alternatif olarak tercih ediliyor'

Medicana International Ankara Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Zeynep Aslı Kaplan, “Cilt altı implantları, rahim içi doğum kontrol yöntemlerine alternatif olarak da tercih ediliyor” dedi.

Cilt altı implantı, uygulama kolaylığı ve ekonomik olması sebebiyle en çok tercih edilen doğum kontrolü yöntemleri arasında yer alıyor. Tıbbın gelişmesi, yeni yöntemlerin ortaya çıkması ve seçeneklerin artması ile cilt altı implantlara olan ilgi ise giderek artıyor. Tercih edilecek korunma yöntemine bir uzman eşliğinde karar verilmesinin başarıyı artıracağına vurgu yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Zeynep Aslı Kaplan, “Kadının daha önce doğum yapıp yapmadığı, bir korunma yöntemine ne kadar süre ihtiyaç duyacağı, varsa mevcut hastalıkları ve jinekolojik problemlerinin doğum kontrol yöntemi tercih ederken göz önünde bulundurulması gerekir” ifadelerini kullandı.

“Cilt altı implantı düzenli ilaç kullanmayanlar için uygulanması kolay alternatifler arasında”

Kadınlar için doğum kontrol yöntemi olarak farklı alternatifler bulunduğunu belirten Kaplan, “Bu yöntemler; bariyer yöntemler, hormon uygulamaları ve implantlar olarak gruplanabilir. Bunların bazısı günlük ve aylık olarak düzenli ilaç kullanımını gerektirir. Implantlı korunma yöntemleri düzenli ilaç kullanmak istemeyen ya da yaşam koşulları gereği düzenli ilaç kullanamayanlar için uygulanması kolay alternatifler arasındadır” açıklamasında bulundu.

“Cilt altı implantların gebelikten koruyucu etkisi 3 yıl devam eder”

Doç. Dr. Kaplan, doğum kontrolü amaçlı kullanılan implantlar hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Bu implantlar rahim içine ya da kol iç yüzünde cilt altına yerleştirilir. İmplanttan salgılanan progesteron hormonu yumurta atılmasını ve rahim duvarının incelerek embriyonun yapışmasını engeller ve bu sayede kadını gebelikten korur. Cilt altı implantların gebelikten koruyucu etkisi 3 yıl devam eder ve en büyük avantajlarından biri, çıkarılmasını takiben doğurganlığın geri dönmesidir.”

Kaplan, cilt altı implantların yaygınlığının kullanım kolaylığı nedeniyle her geçen gün arttığını da söyledi.

“Cilt altı implantları rahim içi doğum kontrol yöntemlerine alternatif olarak tercih ediliyor”

Kadınların vajinal işlemlerden korkması nedeniyle cilt altı implantlarına yöneldiğini belirten Kaplan, “Cilt altı implantları, rahim içi doğum kontrol yöntemlerine alternatif olarak da tercih ediliyor. Rahim şekil anomalisi ya da rahimde miyom varlığı sebebi ile rahim içi araç kullanılamadığı, rahim içi aracın kaydığı ve başarısız olduğu durumlarda, kadında vajinismus varlığı ya da vajinal yoldan işlem yapılması korkusu olduğunda cilt altı implantlar uygun bir alternatif olmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Küçük bir kesi yapılarak yerleştirilmektedir”

Implant yerleştirilme işleminin yalnızca 1-2 dakika süren kısa bir işlem olduğuna dikkat çeken Kaplan, “Kolun iç yüzüne lokal anestezi uygulamasını takiben özel bir aplikatör ile sadece birkaç santim uzunluğunda bir çubuk, küçük bir kesi yapılarak yerleştirilmektedir. İşlem ağrısız ve kanamasızdır, kişi aynı gün günlük hayatına devam edebilir. Çıkarılması da yine aynı şekilde milimetrik bir kesiden yapılmaktadır” şeklinde konuştu.