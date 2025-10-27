Doç. Dr. Ömer Faruk Ateş: 'Tiroid nodüllerinde ameliyatsız tedavi mümkün'

Girişimsel Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Faruk Ateş, tiroid nodüllerinin tedavisinde kullanılan RFA/MWA yöntemleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Ateş, "Tiroid nodülleri toplumda sık görülen bir durumdur. Her nodülün cerrahi gerektirmediğini, bazı nodüllerin farklı yöntemlerle de tedavi edilebildiğini bilmek önemlidir" dedi.

RFA (Radyo Frekans Ablasyonu) ve MWA (Mikrodalga Ablasyonu) yöntemlerinin cilt üzerinden ince bir iğne yardımıyla nodül içerisine girilerek kontrollü enerji uygulanmasına dayandığını anlatan Sakarya Özel Adatıp Hastanesi Girişimsel Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Faruk Ateş, "Ablasyon, tiroid nodüllerinde ameliyata alternatif olarak kullanılan girişimsel bir yöntemdir. Cilt üzerinden ince bir iğne yardımıyla nodül içerisine girilerek kontrollü enerji verilmesi esasına dayanır. Bu sayede nodül küçültülerek hastanın şikayetlerinin azalması hedeflenir" diye konuştu.

Yöntemin hangi durumlarda tercih edilebildiğini de aktaran Ateş, "Cerrahiye uygun olmayan hastalarda, kozmetik açıdan rahatsızlık veren nodüllerde, basıya bağlı yutma güçlüğü veya nefes darlığı gibi şikayetlerde, iyi huylu olduğu biyopsi ile doğrulanan nodüllerde" ifadelerini kullandı. RFA/MWA yönteminin cerrahiye alternatif olabildiğini belirten Doç. Dr. Ateş, "Her hasta için aynı yöntem uygun değildir. Tedavi seçeneği, nodülün yapısına, büyüklüğüne ve hastanın genel durumuna göre belirlenir. Bu sebeple detaylı değerlendirme büyük önem taşır. Tiroid nodüllerinde RFA/MWA yöntemi, uygun hastalarda cerrahiye gerek kalmadan etkili bir tedavi seçeneği olabilir. En önemli nokta, doğru tanı ve hekim değerlendirmesidir" şeklinde konuştu.