Doç. Dr. Yıldırım: 'Türkiye'deki tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden biri Trakya'

Doç. Dr. Şahin Yıldırım, Türkiye'deki tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birinin Trakya olduğunu söyledi.

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  • 21.04.2022 16:17
  • Güncelleme: 21.04.2022 17:38
Doç. Dr. Yıldırım: 'Türkiye'deki tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden biri Trakya'
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Doç. Dr. Şahin Yıldırım, Türkiye’deki tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birinin Trakya olduğunu söyledi.

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, "Trakya’nın Anıt Mezarları Tümülüsler" konulu konferans düzenledi. Moderatörlüğünü Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yaraş’ın yaptığı konferansa konuşmacı olarak katılan Doç. Dr. Şahin Yıldırım, Trakya’daki tümülüsleri anlattı. Prof. Dr. Ahmet Yaraş, açılışta yaptığı konuşmada Trakya’da tümülüslerin yoğunluğuna dikkat çekerek, Trakya’da çok sayıda tümülüs kazısı gerçekleştiren Doç. Dr. Şahin Yıldırım’a konferansa katılımından dolayı teşekkür etti.

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Doç. Dr. Şahin Yıldırım, Erken Demir Çağı’ndan M.S. 3’üncü yüzyıla kadar uzanan zaman diliminde Trakya’da ölü gömme geleneği olarak tümülüslerin önemli bir yer teşkil ettiğini belirterek, bölgede yürütülen kazı ve sondaj çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Tümülüslerin tipolojik incelemeleri, kökeni, tarihsel açıdan kronolojisi, oluşturulma biçimleri gibi konularda da bilgiler paylaşan Yıldırım, Türkiye’deki tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birinin Trakya olduğunu söyledi.

Çok sayıda bilim insanı ve arkeoloji meraklıları tarafından ilgiyle takip edilen konferans, soru-cevap bölümü ile sona erdi.

İHA

SHA Editör
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