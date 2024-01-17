Doç. Dr. Yılmaz: 'Sağlığımızı önemseyelim, rahim ağzı tarama testlerimizi ihmal etmeyelim'

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. Elif Yılmaz, “Sağlığımızı önemseyelim, rahim ağzı tarama testlerimizi ihmal etmeyelim” dedi.

Uzmanlar, kadınlarda en sık görülen üçüncü jinekolojik kanser olan serviks kanserinin (rahim ağzı kanseri) aşılama ve tarama programları ile önlenebildiğini ifade ediyor. Uzmanlar tarafından her 3 yılda bir smear testi ya da 5 yılda bir co-test (smear +HPV) taraması önerilirken, smear testinin cinsel olarak aktif kadınlarda 21 yaşında başlaması tavsiye ediliyor. Rahim ağzı kanseri için en önemli risk faktörü olarak görülen HPV (Human Papilloma Virüs) aşısı ise 9-26 yaş arası erkek ve kadınlara öneriliyor. SBÜ Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. Elif Yılmaz, Serviks Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle İHA’ya açıklamalarda bulundu.

“Sağlığımızı önemseyelim, rahim ağzı tarama testlerimizi ihmal etmeyelim”

Serviks kanserinin erken teşhis tarama yöntemleriyle tanısı mümkün olan ve yüzde yüz engellenebilir bir kanser türü olduğunu ifade eden Yılmaz, "Erken teşhis edildiğinde de tedavisi mümkündür. Rahim ağzı kanseri genellikle cinsel yolla bulaşan HPV virüsü nedeniyle olmaktadır. HPV virüsünün onkojenik tiplerinin rahim ağzı kanserine yol açtığını biliyoruz. Rahim ağzı kanseri engellenebilir bir kanser türü olduğu için taramalarımızı yaptırmamız konusunda özen göstermeliyiz. Tarama testlerine cinsel olarak aktif olunduktan itibaren başlamalıyız. Önerilen tarama yöntemi 3 yılda bir smear testi ya da 5 yılda bir smear testi ile birlikte co-test (smear+HPV) dediğimiz taramanın yapılması şeklindedir. Günümüzde HPV virüsü için aşılama seçenekleri de artık mevcuttur. Cinsel aktiviteye başlanmadan önce aşılama önerilmektedir. 9 yaşından itibaren 26 yaşına kadar hem kız çocuklarında hem erkek çocuklarında HPV aşısı önerilen yöntemdir. Ancak diğer yaş gruplarında da HPV aşılama seçenekleri mevcut olup, bunun için doktorunuzdan detaylı bilgi almanızı öneriyoruz. Sağlığımızı önemseyelim, rahim ağzı tarama testlerimizi ihmal etmeyelim" şeklinde konuştu.