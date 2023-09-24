Dodurgalılar Derneği'nden anlamlı gezi

Bozüyük Dodurgalılar Dayanışma Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği tarafından kültür gezisi düzenlendi.

Gerçekleşen gezi hakkında açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı Selim Yetim, “Bugün Metris Tepe Anıtı, İnönü Şehitliği, İntikam Tepe Şehitliği, Ertuğrul Gazi Hz. Türbesi, Kuyulu Camii, Dursun Fakıh Hz. Türbesi ve Şeyh Edebalı Hz. Türbesi’nu ziyaret ederek kültür gezimizi gerçekleştirdik. Çok güzel ve maneviyatı yüksek cennet mekân aziz şehitlerimizi ve ecdadımızı ziyaret ettik. Yaşadığımız bu toprakları tanıyarak, yakından uzağa doğru kültür gezilerimize ve faaliyetlerimize Dodurgalılar Derneği olarak devam edeceğiz. Gezimize katılan tüm üyelerimize çok teşekkür ederiz. Ayrıca bugün bizlere otobüs desteği veren Bozüyük Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’na ve Belediye Başkan Yardımcımız Ali Şahinoğlu’na şükranlarımızı sunuyoruz. Yine sabah kahvaltımıza ve kumanyamıza sponsor olan hemşehrimiz Hasan Yağcı ağabeyimize ve gezimize rehberlik eden Selami Yıldız hocamıza çok teşekkür ediyoruz“ dedi.