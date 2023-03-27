Doğa dostu yarış koltukları yakıttan da tasarruf sağlayacak

Üniversite öğrencileri, "Karbonfiber Araç Yarış Koltuğu Projesi" ile TÜBİTAK tarafından destek buldu. Karbonfiber kompozit malzemeden ergonomik ve özgün bir tasarımla üretilecek koltuk ile yakıt tüketiminin azaltılması ve karbon emisyonunun düşürülmesi hedefleniyor.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2022/2 bilimsel değerlendirme sonuçları açıklandı. Altınbaş Üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyelerinin 11 ayrı projesi, "2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programı" çerçevesinde TÜBİTAK’tan destek almaya değer bulundu.

Öğrenciler yarış aracı koltuğu üretecekler

Destek alan projelerden biri de hem doğa dostu hem de yakıt tasarrufu sağlayan yarış aracı koltuğu oldu. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Ömercan Limli’nin, "Elektrikli, Otonom ve İnsansız Araçlar Uygulama ve Araştırma Merkezi (AUTONOM)" bünyesinde, AUTONOM Müdürü Doç. Dr. Süleyman Baştürk danışmanlığında yürütülen projeler çerçevesinde hazırladığı "Karbonfiber Araç Yarış Koltuğu Projesi" TÜBİTAK tarafından "2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı" çerçevesinde desteklenmeye değer bulundu.

Hedef, yakıt tüketimini ve karbon emisyonunu düşürmek

Karbonfiber araç yarış koltuğu üretim projesi yürütücüsü olan öğrenci Ömercan Limli, proje ile otomotiv sektöründe önemli faktörlerden olan verimliliği artırmak amacıyla araç ağırlığını etkileyen komponentlerden olan koltuğun daha hafif bir malzeme olan karbonfiber kompozit malzemeden ergonomik ve özgün bir tasarımla üretilerek yakıt tüketiminin azaltılması ve karbon emisyonunun düşürülmesi hedeflediğini dile getirdi.

Ömercan Limli, "Her türlü araçta ihtiyaç duyulan koltuklar özellikle motor sporlarında ergonomi ve ağırlık bakımından çok önemli. Bu sebeple, koltuk tasarımı esnasında ergonomi ve ağırlık göz önünde bulundurularak topoloji optimizasyonu (geometrik tasarım en iyilemesi) gerçekleştirdik. Malzeme seçiminde ise dayanım/ağırlık oranı yüksek olan karbonfiber kompozit malzeme kullandık. Yine ağırlık azaltmak amacı ile Twill örgülü karbon fiber plakalar arasına ‘Nomex Honeycomb’ adı verilen bal peteği yapısındaki çekirdek malzemesi kullanılarak sandviç yapı tasarımı oluşturulmuş ve gerekli yük analizleri ile tasarım nihai hale getirildi. Tasarımı tamamlanan koltuğun üretimini ise üniversite bünyesindeki laboratuvarlarda yapmayı planlıyoruz" diyerek projenin detaylarını açıkladı.

TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerin 4’ü mühendislik ve mimarlık fakültesi, 3’ü tıp fakültesi, 2’si uygulamalı bilimler fakültesi, 1’i iktisadi, idari ve sosyal bilimler fakültesi ve 1 tanesi de işletme fakültesi projesi olarak açıklandı.

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi, Bilimsel Araştırma ve Projeler Daire Başkanı Doç. Dr. Hakan Kaygusuz, üniversitelerinin bilimsel araştırma alanında ulusal ve uluslararası ölçütlere göre yükselişini sürdürdüğüne işaret ederek, "Araştırma-geliştirme kültürünün lisans eğitiminden itibaren öğrencilere aşılanmasının çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bu kapsamda TÜBİTAK’ın lisans araştırma projelerine verdiği destek çok değerli. Tüm Türkiye’den de bu çağrıya katılımın olduğunu görüyoruz. Üniversitemiz de bu proje çağrısında destek alan vakıf üniversiteleri arasında iyi bir konumda yer alıyor. Geçtiğimiz sene de 16 projemiz desteklenmişti, o çalışmalarımız da sürüyor. Bu proje çağrısınca desteklenen tüm ekipleri kutlarım" diye konuştu.

"İş dünyasındaki cinsiyet eşitsizliği TÜBİTAK araştırma konusu oldu"

TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerden bir diğeri ise "Yöneticiler perspektifinden işe alım ve yükseltme süreçlerinde belirleyici olan tutum ve algıların toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde değerlendirilmesi". AÜ Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nur Banu Kavaklı’nın danışmanlığını yaptığı projenin yürütücüsü sosyoloji bölümü son sınıf öğrencisi Sinem Özgören, TÜBİTAK desteği alan projesinde, en çok "Sosyoloji’ye Giriş", "Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi", "Aile Sosyolojisi" gibi derslerin içeriğindeki farkındalık faktörlerinin olduğunu dile getirdi. Özgören, "Bu bakış açısı ile projemiz, cinsiyet eşitsizliğini iş hayatı çerçevesinde ele alan, kadınların iş hayatında karşılaştıkları engelleri ve uğradıkları ayrımcılıkları tespit edecek bir araştırma olacak. İş yaşamı içerisinde gerek okuduğum makale ve araştırma yazıları gerek ise diğer yazılı-sözel kaynaklar, sürecin içerisinde halen çözülmeyi bekleyen konuların olduğu gerçeği ile karşı karşıya kalmamı sağladı. Mevcut sivil toplum kuruluşları, araştırma fonları ve makaleler konunun önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor" dedi.

TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerin tamamı ise şu şekilde:

Tıp Fakültesi

- Ardahan Shaheen, Kâmil Koprlee, Dr. Öğr. Üyesi Gizem Zengin Ersoy: Kök Hücre Nakli Yapılan Çocuklarda Nakil Sonrası: 1. Yılda Çocukluk Çağı Spesifik Aşı Antikorlarının Değerlendirilmesi ve Yeniden Aşılama Planının Oluşturulması.

- Eren Sarıkaya, Dr. Öğr. Üyesi Gizem Zengin Ersoy: Kök Hücre Nakli Yapılan Çocuklarda Nakil Sonrası 1. Yılda İmmun Yapılanmanın Değerlendirilmesi ve İlişkili Olduğu Faktörlerin Belirlenmesi.

- Meryem Naz Teke, Prof. Dr. Feride Severcan: İnfrared Spektroskopisi İle Mesane Kanserinin Moleküler Karakterizasyonu

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi.

- Arseniy Sandalov, Doç. Dr. Doğu Çağdaş Atilla: Otonom Su Altı Sistemleri İçin Ultra Kısa Baz Hattı İle Sualtı Akustik Konumlandırma Yapımı.

- Bedirhan Köksoy, Doç. Dr. Doğu Çağdaş Atilla: Orta İrtifa Roketler İçin Freertos Tabanlı Stm32 İşlemcili Aviyonik Kart Yazılım Tasarımı.

- Ömercan Limli, Doç. Dr. Süleyman Baştürk: Karbon Fiber Araç Yarış Koltuğu.

- Özge Reçber, Doç. Dr. Hakan Kaygusuz: Polimer Nanokompozitlerin Geri Dönüşümü.

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

- Mehmet Uzun, Öğr. Gör. Havva Topal (Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü), Atık Gıda Olan Hurma Çekirdeği Kahvesinin Demlenme Şekillerinin Kahvenin Tadına Olan Etkisi.

- Mertcan Davulcu, Arş. Gör. İncilay Yıldız (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Sürdürülebilir Veri İşlemeyi Mümkün Kılan Prosedürel Veri Tabanı Sistemi.

İşletme Fakültesi

- Emir Buğra Uğuz, Mert Kadir Pehlivan, Bahar Oral, Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Cındık: Türkiye’deki İşletmelerin Kripto Paraları Bir Ödeme Aracı Olarak Kabul Etmeye Yönelik Eğiliminin Araştırılması.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

- Sinem Özgören, Doç. Dr. Nur Banu Kavaklı Yöneticiler Perspektifinden İşe Alım ve Yükseltme Süreçlerinde Belirleyici Olan Tutum Ve Algıların Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kapsamında Değerlendirilmesi.