Doğa harikası şelaleyi görmek isterken düşen kadın kurtarıldı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde doğasıyla hayranlık uyandıran Nüzhetiye Şelalesi’ni görmek için yürüyüş yaptığı esnada düşerek yaralanan kadın, AFAD ve itfaiye ekiplerince metrelerce taşınarak kurtarıldı.

Olay, ilçeye bağlı Nüzhetiye köyünde meydana geldi. Sıcak havalarda doğa severlerin uğrak noktası olan Nüzhetiye Şelalesi’ni görmek isteyen S.S. (51) isimli kadın, patika yoldan yürüdüğü esnada yosuna basıp düştü. Sağ ayağını inciten S.S. yürümeyi denese de başarılı olamadı. S.S.’nin ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler yaralı kadını kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmanın ardından, ilk müdahalesi yapılan kadın sedyeye alındı. Sedyeyle metrelerce taşınarak, sağlık ekiplerine teslim edilen kadın, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayı anlatan Haluk Kekin, "Şelaleyi görmek isterken yosunlu patika yoldan kayıyor. Ayağını incitiyor, bakıyor yürüyemeyecek durumda. AFAD’ı arıyorlar. Ambulans ve AFAD ile birlikte kurtarıldı. Durumu şuanda iyi." dedi.