Doğa için düzenlenen etkinlikler ödüllendirildi

Bilecik’te çevre ve doğa için düzenlenen etkinliklerine katılanlar teşekkür plaketiyle ödüllendirildi.

Bilecik Belediyesi ve Bilecik Kent Konseyi işbirliğinde hazırlanan ve doğanın korunmasına yönelik farkındalık oluşturan etkinliklere katılanlar teşekkür plaketiyle ödüllendirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Budak ve Şube Müdürü Adnan Kolaç, Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen’i ziyaret ederek, katılımcılara verilmek üzere teşekkür plaketlerini verdi.

Düzenlenen aktivitelerin doğa ve çevrenin korunmasına yönelik bilinçlenme ve farkındalık oluşturduğuna dikkat çeken Müdür Budak, Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ve Kent Konseyi Başkanı Özgen teşekkür etti.

Bilecik Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen de, “Belediye başkanlığımız ile birlikte gerçekten güzel çalışmalar yapıyoruz. Haziran ayında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Dünya Çevre Haftası ve Dünya Bisiklet Gününde belediyemiz ve Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği iş birliğinde Atatürk/Şehir Ormanında birçok etkinlik yapıldı. Bunun dışında gerek atıkların toplanması gerek geri dönüşüme katkı sağlaması açısından birçok çalışmamız oldu ve bunun devamı da olacak. Doğayı ve çevreyi korumamızı sağlayacak bu türden farkındalık oluşturan faaliyetlerimizin devamı gelecek. Bu aktiviteleri gerçekleştirmemizde bizlere katkı sunan Başkan Vekilimiz Melek Mızrak Subaşı ve tüm paydaşlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.