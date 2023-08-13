Doğa Koruma ve Milli Parklar susuz kalan yaban hayvanlarına can oluyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce, küresel iklim değişikliğinin de etkisiyle artan sıcak havalarda yaban hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak üzere tedbirler alınıyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaban hayatının korunmasına yönelik her türlü önlemi aldıklarını belirtti. Soğuk kış günlerinde yaban hayvanlarının aç kalmaması için yemleme çalışmaları yapan DKMP Genel Müdürlüğü, sıcak geçen yaz günlerinde de yaban hayvanlarının su ihtiyacının giderilmesi için büyük gayret gösteriyor. Yaz mevsiminde doğal su kaynaklarının azalması gibi sebeplerle su bulamayan yaban hayvanları, yerleşim yerlerine yönelebiliyor. Bu durum yaban hayvanlarını yırtıcılara karşı savunmasız hale getirirken bazı olumsuzlukların yaşanmasına da sebep olabiliyor. Bu durumun önüne geçilmesi için yaban hayvanlarına kendi yaşam ortamlarında su bulma imkanı sağlamak büyük önem taşıyor.

Ormanlık alanlarda 18 gölet ve 900’ü aşkın yalak oluşturuldu

DKMP Genel Müdürlüğünce yaban hayvanlarının su ihtiyacını doğal habitatlarında karşılamak üzere su kuyuları açılıyor, daha rahat suya ulaşabilmeleri için yalaklar oluşturuluyor. DKMP Genel Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü arasında 2020 yılında yaban hayatı türlerinin su ihtiyacının karşılanmasına dair protokol çerçvesinde belirlenen bölgelerde 7 adet sondaj yapıldı ve 18 adet gölet faaliyete geçirildi. Ayrıca DKMP tarafından yaban hayvanlarının su ihtiyacının tespit edildiği alanlarda 900’ü aşkın yalak yapıldı.

Fotokapanlarla izleniyor

Yemleme ve su temini sağlanan bölgeleri fotokapan ile izleyen DKMP Genel Müdürlüğü yapılan çalışmanın amacına ulaşıp ulaşmadığını da tespit ediyor. Ülke genelinde elde edilen görüntülerde, birçok kuş ve memeli türünün periyodik olarak su içmek ya da serinlemek amacıyla bu alanları kullandığı görülüyor. Özellikle boz ayı, yaban kedisi, vaşak, yaban domuzu, tilki, porsuk, kınalı keklik gibi türlerin oluşturulan alanlara gelip su içtikleri kameralara yansıyor. Ayrıca, son günlerde yaşanan orman yangınlarından etkilenen bölgelerdeki yaban hayvanları için de hızlı bir şekilde yalaklar oluşturularak yemleme çalışmalarına ağırlık verildi.

“Ormanlık alanlarda oluşturulan gölet ve yalaklar yaban hayvanlarına can suyu oluyor”

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaban hayatının korunmasına yönelik her türlü önlemi aldıklarını belirtti. Yaz mevsiminde su bulmakta zorlanan yaban hayvanlarını da ihmal etmediklerine dikkati çeken Yumaklı, ormanlık alanlarda oluşturdukları göletler ve yalaklarla bu canlılara su sağladıklarını anlattı. Bakan Yumaklı, “DKMP Genel Müdürlüğümüz, yaban hayatının korunup geliştirilmesi için büyük gayret gösteriyor, yaz aylarında yaptığı çalışmalarla yaban hayvanlarına can suyu oluyor” ifadelerini kullandı.