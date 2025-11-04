Doğa turizminde Kocaeli imzası

Kocaeli’deki Ormanya ve Kuzuyayla, bu yaz sezonunda da yerli turizmin cazibe merkezleri arasında yer aldı. 2025 yaz sezonunda Ormanya 2 milyon 230 bin 970, Kuzuyayla ise 50 bin doğaseveri ağırladı. Böylece Kocaeli’nin iki önemli doğa destinasyonu toplamda 2 milyon 280 bin 970 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kente kazandırdığı Ormanya ve Kuzuyayla yaz boyunca doğa yürüyüşü, piknik, fotoğrafçılık ve yaban hayatı gözlemi gibi klasik etkinliklerin yanı sıra çocuklara ve ailelere özel aktivitelerle dikkat çekti. Ormanya 2 milyon 230 bin 970, Kuzuyayla ise 50 bin doğaseveri ağırladı.

Bu bağlamda Ormanya’nın "Çocuk Hayvan Çiftliği", "Yaban Yaşam Alanı" ve "Orman Kütüphanesi" büyük ilgi görürken, Kuzuyayla’nın serin yayla atmosferi ve ateşsiz güvenli piknik alanları yaz boyunca binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Doğaseverlerin gözdesi haline gelen Ormanya kamp alanı, yalnızca Türkiye’den değil dünyanın dört bir yanından misafirlerini ağırladı. Yaz aylarında kamp alanını Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, İngiltere, Güney Kore, İspanya, İsviçre ve Rusya’dan toplam 2 bin 448; İstanbul, Sakarya, Bursa, Eskişehir, Tekirdağ, Ankara, Düzce, Bolu, İzmir ve Balıkesir başta olmak üzere Türkiye’nin farklı şehirlerinden 6 bin 592 kampsever ziyaret etti. Toplamda 9 bin 40 kamp tutkunu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin doğa turizmi hizmetlerinden yararlandı.

Etkinliklere 30 bin kişi katıldı

"Ormanya’da Yaz" ve "Kuzuyayla’da Yaz" başlıklarıyla düzenlenen ücretsiz doğa etkinlikleri, bu yıl 30 bin 188 katılımcı ile yoğun ilgi gördü. Programlarda dağ bisikleti turları, flora ve kuş gözlemleri, gece yürüyüşleri, hafta sonu koşuları, orman sineması, çocuk orman okulu ve doğa eğitimleri yer aldı. Her yaştan vatandaşın katılım sağladığı etkinlikler, hem doğa bilincini güçlendirdi hem de kentlilere ücretsiz açık hava etkinliği imkanı sundu.