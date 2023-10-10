Doğa tutkunları bin 54 rakımda doyumsuz bir manzaraya ulaştı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği doğa yürüyüşleri programı Geyve’de devam etti. Doğa tutkunları bin 54 rakıma kadar yaklaşık 16 kilometre kat ederek doyumsuz bir manzaraya kavuştu. Tabiatın derinliklerine inilen unutulmaz gün fotoğraflarla ölümsüzleşti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin uzun yıllardır doğa tutkunlarını bir araya getirdiği adeta bir ritüele dönüşen “Doğa Yürüyüşleri” programı, birbirinden keyifli ve unutulmaz programlarla geçiyor. Tabiatın aşığı olan vatandaşların yoğun bir ilgi gösterdiği yürüyüş organizasyonları, uzman ekiplerle Sakarya’nın gizli kalmış cennet köşelerini keşfetme imkânı sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanlığının koordinasyonuyla bu haftanın programı Geyve’de devam etti. Sığ ormanlar arasında olan Orman Gözetleme Kulesi’ne yürüyen kalabalık ekip, doğanın içinden 16 kilometrelik zorlu parkuru tamamlayarak doyumsuz bir manzaraya ulaştı. Doğaseverler, yürüyüş sırasında doğanın güzelliklerini keşfederken, orta düzeyde zorluğa sahip olan Çine Taşı Orman Gözetleme Parkuru’nda yoğun efor sarf etti. Katılımcılar, yürüyüş liderlerinin yaptırdığı ısınma egzersizlerinin ardından Bin 54 rakımlı orman kulesinde eşsiz manzaranın tadını çıkardı.

Bu tür organizasyonların fiziksel ve ruhsal anlamda önemli bir iyileşmeyi sağladığını ifade eden doğaseverler, sunulan imkanlar için Başkan Ekrem Yüce’ye teşekkür etti. Büyükşehir’den yapılan açıklamada, “Doğa yürüyüşleri 3 farklı zorluk içeren parkurda devam edecek. Başvurular resmî sitesinden (www.sakarya.bel.tr) ve kurum telefonlarımızdan [444 40 54 (Dahili: 4102)] yapılıyor. Vatandaşlarımızın katılım sağladığı süre boyunca yürüyüş etkinliklerimiz devam edecektir” denildi.