Doğa tutkunları Doğançay'da sonbaharın renklerine yürüdü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sonbahar Doğa Yürüyüşleri, mevsimin en büyüleyici parkurlarından biri olan Geyve Doğançay destinasyonu ile devam etti ve tabiat aşıkları, doğanın en harika detaylarını deneyimleyerek bölgeye adeta hayran kaldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sonbahar Doğa Yürüyüşleri geçtiğimiz hafta sonu Geyve ilçesinde yer alan Doğançay Parkuru ile devam etti. Kilometrelerce uzunluğundaki parkur boyunca yürüyüş yapan katılımcılar, sonbaharın güzelliğini doyasıya yaşarken aynı zamanda Doğançay Şelalesi’nin muhteşem güzelliğinde keyifli bir gün geçirdi. Uzman rehberler eşliğinde gerçekleştirilen programa katılanlar, yürüyüş boyunca bölgede yetişen ağaçları ve orman bitki türlerini de inceleme fırsatı buldu. Görsel güzelliği kadar yüksek oksijen oranıyla da bilinen Doğançay Parkuru, doğa tutkunlarını kendisine hayran bıraktı. Etkinlikte hafif egzersiz ve esneme hareketlerini de ihmal etmeyen yürüyüş ekibi, Sakarya Büyükşehir’in uzman isimlerine ve Başkan Yusuf Alemdar’a teşekkür etti. Sonbahar Doğa Yürüyüşleri 2 Kasım Pazar günü Maden Deresi ve Acarlar Longozu Parkuru ile devam edecek.