Doğa tutkunlarının bu haftaki adresi Doğançay Şelalesi oldu
Sakarya Büyükşehir Belediyesi doğa yürüyüşleri Doğançay Şelalesi Parkuru ile devam etti.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi doğa yürüyüşleri Doğançay Şelalesi Parkuru ile devam etti.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen doğa yürüyüşleri Doğançay Şelalesi Parkuru ile devam etti. Doğa yürüyüşünde 100’ü aşkın kişi katıldı. Doğa ile iç içe olan doğal güzellerini yakından görme fırsatı yakalayan doğaseverler şehrin stresinden uzaklaşıp temiz havayı soludu. 12 kilometrelik parkura egzersiz hareketleriyle başlayan doğa tutkunları yürüyüş boyunca fotoğraf çekilerek anı biriktirdi.