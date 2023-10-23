Doğa yürüyüşü kazayla sonlandı: Ayağı kırılan dağcı tedavi altında

İstanbul'dan Sakarya'nın Pamukova ilçesinde dağlık bölgeye gelerek doğa yürüyüşü yapan vatandaş, ayağının kayması neticesinde düşerek yaralandı.

Doğa yürüyüşü kazayla sonlandı: Ayağı kırılan dağcı tedavi altında
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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İstanbul’dan Sakarya’nın Pamukova ilçesinde dağlık bölgeye gelerek doğa yürüyüşü yapan vatandaş, ayağının kayması neticesinde düşerek yaralandı.

Paşalar Mahallesi’nde bulunan Paşalar Kalesi etrafında doğa yürüyüşü yapmak için İstanbul’dan gelen B.C., gezi sırasında ayağının kayması neticesinde düşerek yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaralı dağcıyı ilk müdahalesini yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman