Doğadan Gelen İlham QUA Granite ile Sanata Dönüşüyor!

Geçtiğimiz yıl, çağdaş sanatın gücüne ortak olarak, dünyanın önde gelen sanat fuarlarından Contemporary İstanbul’un partneri olan, Türkiye’nin en büyük teknik granit üreticisi QUA Granite, sürdürülebilirlik ve yaratıcılığı teşvik etmeye Contemporary İstanbul’un 18. Edisyonunda da devam ediyor.

Qua Granite’in, kaynağını doğadan alan sanat ve tasarımı bütünleştirme hedefi, Contemporary İstanbul’da sergilenen Ömer Pekin eseriyle hayat bulurken aynı zamanda eserde kullanılan doğal taş malzemesi, Qua Granite'in üretim yolculuğunu da yansıtıyor. 30 metrekarelik alanda, 10 katlı bir binanın dış cephe kaplamasında kullanılacak kadar ürün kullanılan eserin, 2800 adet parçası da geri dönüşüm için ayrılmış materyallerden oluşuyor.

Özel sektör ile sanatçı arasındaki iş birliği potansiyelinin altını çizen ve bu tür ortaklıkların kamusal alanlarımızı şekillendirmedeki dönüştürücü gücünü ortaya koyan Pekin’in eseri, sanatın varlığının mekanın içinde mi yoksa sanatın bizzat kendi içinde mi doğduğu sorusunu yeniden düşünmeye zorluyor.

Contemporary İstanbul’un 18. Edisyonunda aynı zamanda 29 Eylül Cuma günü saat 13.30- 14:30 arasında CIF Dialogues kapsamında düzenlenecek “Kamusal Alanların Sanatla Buluşması” konulu söyleşide, QUA Mimari Pavilyon'un tasarımcısı Mimar Ömer Pekin, QUA Granite Pazarlama Müdürü Hande Sarpkaya ve Contemporary İstanbul Direktörü Aslı Ünal, Dr. Feride Çelik moderatörlüğünde sanatın kamusal alanda şehirlerimizi, sokaklarımızı ve toplumumuzu nasıl şekillendirdiğine dikkat çekerek, sanatın büyüleyici dünyasında, dinleyiciler ile birlikte ilham dolu bir keşfe çıkacaklar.

QUA Granite Pazarlama Müdürü Hande SARPKAYA: “QUA Granite olarak sürdürülebilirliği kendimize misyon ediniyor ve bu doğrultuda birçok çalışma yapıyoruz. Ülkemizin geleceğine yatırım yapma hedefimizle, bu yıl da sürdürülebilirlik yönümüzü vurgulayan bir çalışmanın daha altına imzamızı atıyoruz. Geri dönüşüm için ayrılan taşlarımız, sanatçı Pekin’in yaratıcı fikirleriyle yeniden şekillenip, tüm üretim süreçlerimizdeki sürdürülebilir çevre dostu anlayışımızı sanatsal bağlamda karşımıza çıkarıyor. Contemporary Istanbul gibi uluslararası bir sanat fuarında bu eserle yer almak, bizim için sanatın ve kültürün önemini vurgulamak açısından büyük bir fırsat.”

Qua Mimari Pavilyon'un tasarımcısı Mimar Ömer Pekin, “QUA Granite ile Contemporary İstanbul kapsamında gerçekleşen iş birliğimiz, mimari ve sanat alanlarında süregelen pratiğim için ortak bir alan açtı. Kamusal alanda sunulan büyük ölçekli bu proje, malzemeyi strüktüre dahil ettiği renkle birlikte ele alışı ve yapının genel kurgusu itibarıyla ilham verici bir süreç oldu. Qua Granite'in üretim yolculuğuyla iletişim içinde şekillenen Qua Pavilion, üretim esnasında kullanım dışı kalan ıskarta malzemelerin bir araya gelmesiyle oluşan bir mekân aslında. Qua Granite’in mimari ve sürdürülebilirlik diyaloğuyla ilgili yaklaşımının bir parçası olmaktan ve bu çerçevede yaratıcı sektörlerin geleceğini yeniden düşünme fırsatı bulmaktan büyük mutluluk duyuyorum.”