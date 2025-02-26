Doğal diş hareketini taklit eden implant patentle tescillendi

Sakarya Üniversitesi akademisyenleri tarafından geliştirilen yeni diş implant tasarımı, patentle tescillendi. Bu yenilikçi yöntem, implantların doğal diş hareketlerine daha uyumlu hale gelmesini sağlayarak hem iyileşme süresini kısaltıyor hem de uzun vadede daha dayanıklı ve konforlu bir kullanım sunuyor.

Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Şaduman Şen, Prof. Dr. Uğur Şen ve Adapazarı MYO Öğr. Gör. Dr. Mehmet Onur Yağır’ın geliştirdiği "Diş İmplantı Komplesinde Gerçek Diş Elasto-plastik ve Sınırlı Visko-elastik Hareketine Uyumlu Küresel ve Eliptik Geometrili Abutment Kullanımı" başlıklı patent başvurusu tescil edildi.

Bu yeni tasarım, mevcut rijit (sert) implant sistemlerinden farklı olarak, gerçek dişlerin visko-elastik hareketini taklit eden bir yapı sunuyor. Geleneksel implantlarda, çiğneme sırasında oluşan gerilme doğrudan çene kemiğine yansırken, bu yeni sistem sayesinde implant daha esnek hareket edebiliyor. Böylece çene kemiği üzerindeki baskı azalıyor ve iyileşme süreci hızlanıyor.

Ayrıca, implant ile kaplama arasında küresel ve eliptik geometri kullanılarak, doğal dişlerin sahip olduğu esneme özelliği sağlanıyor. Bu sayede, daha önce implantlarda yapılamayan köprü işlemleri de mümkün hale geliyor. Tasarımda, biyouyumlu PEEK, UHMWPE veya POM gibi özel polimer malzemeler kullanılarak, implantın hem dayanıklılığı artırılıyor hem de hasta konforu ön planda tutuluyor.