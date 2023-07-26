Doğal gaz zehirlenmesi diye gidildi işin aslı öyle çıkmadı, 3 çalışan zehirlendi

Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki gıda fabrikasında doğal gaz zehirlenmesi ihbarıyla ekipler harekete geçti. Çalışanlardan 3 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırılırken sorunun kaynağının doğal gaz olmadığı ortaya çıktı. Ekipler inceleme başlattı.

Olay, Muallim Mahallesi Muallim Köy Caddesi üzerinde bulunan Penne Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde 3 çalışanın zehirlenmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. 3 çalışan sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İtfaiye ve AFAD ekipleri ise iş yerinde incelemelerde bulundu. Doğal gaz kaçağı olmadığı ve zehirlenmenin doğal gazdan kaynaklanmadığı belirlendi. Sorunun kaynağının ise henüz tespit edilemediği öğrenildi. Ekiplerin konuya ilişkin incelemesi sürüyor.

Jandarma, olaya ilişkin inceleme başlattı.