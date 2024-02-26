Doğal iyileşme sürecini destekleyen yöntem: Nöral Terapi

Baş dönmesi, migren ağrısı, boyun ve bel fıtığı, bağışıklık sistemi sorunları, kronik yorgunluk gibi rahatsızlıklarda uygulanabilen ve ek hastalıkların oluşmasını da engelleyen “Nöral Terapi” hakkında Prof. Dr. Celaletdin Camcı detaylı bilgilendirmelerde bulundu.

Birçok rahatsızlıkta etkili olabilecek bir tedavi yöntemi olarak dikkat çeken nöral terapi ile ilgili BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi’nden Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Celaletdin Camcı merak edilenleri yanıtladı. Nöral terapinin vücudun kendi iyileşme sürecini desteklemek için kullanılan bir tıbbi tedavi yöntemi olduğunu belirten Prof. Dr. Celaletdin Camcı tedavinin, baş dönmesi, migren ağrısı, boyun ve bel fıtığı, bağışıklık sistemi sorunları, kronik yorgunluk gibi rahatsızlıklarda uygulandığını ayrıca ek hastalıkların oluşmasını da engellediğini ifade etti.

Nöral terapi nedir

Öncelikli olarak nöral terapinin ne olduğu ile ilgili tanımlamada bulunan Prof. Dr. Celaletdin Camcı, “Temel olarak, vücudun doğal iyileşme yeteneklerini harekete geçirmeye odaklanır. Nöral terapi, vücuttaki elektriksel ve kimyasal sinyallerin düzenlenmesine odaklanarak hastalıkların tedavisine yardımcı olmayı amaçlar. Nöral terapi, vücuttaki sinir sistemini hedef alır ve sinirler aracılığıyla iletilen sinyallerin düzenlenmesi ve denge sağlanmasıyla çalışır. Bu genellikle lokal anestezi altında ince iğnelerin cilt altına veya sinirlerin yakınına enjekte edilmesi yoluyla gerçekleştirilir. Bu enjeksiyonlar, vücuttaki enerji akışını ve sinir iletimini düzenlemeye yardımcı olabilir, böylece ağrıyı azaltabilir, iltihaplanmayı kontrol edebildiğini ve iyileşme sürecini hızlandığını belirtti.

Nöral terapi nasıl uygulanır

Nöral terapinin genellikle bir sağlık uzmanı tarafından yapıldığını aktaran Prof. Dr. Camcı, nöral terapi uygulama süreci hakkında da bilgilendirmelerde bulundu. Camcı, “İlk adım olarak hasta ile detaylı bir görüşme yaparak, semptomları, tıbbi geçmişi ve mevcut sağlık durumu hakkında bilgi alınır ve hasta değerlendirmesi yapılır. Bu, tedavinin yönlendirilmesine ve en uygun nöral terapi protokolünün belirlenmesine yardımcı olur. Sonrasında nöral terapi uygulamadan önce, tedavi edilecek alanlardaki hassas noktaların ve sinirlerin belirlenmesi önemlidir. Bu, fizik muayene ve bazen palpasyon (elle hissetme) yoluyla yapılır. Hassas bölgeler, vücuttaki enerji akışını veya sinir iletimini etkileyen potansiyel olarak anormal durumları işaret edebilir. Daha sonrasında ise nöral terapinin ana kısmı, belirlenen hassas noktalara lokal anestezik enjeksiyonlarının yapılmasıdır. Bu enjeksiyonlar genellikle ince iğneler kullanılarak gerçekleştirilir. Enjekte edilen madde genellikle prokain gibi lokal anestezik bir maddedir. Ancak bazen ek olarak B12 vitamini veya homeopatik ilaçlar gibi diğer maddeler de kullanılabilir. Tedavi genellikle bir dizi seans şeklinde uygulanır. Seanslarının sıklığı ve süresi, hastanın durumuna ve tepkisine bağlı olarak değişebilir. Tedavi genellikle haftalık veya iki haftada bir düzenlenir. İlerleyen seanslar, semptomların düzelip düzelmediğini ve tedavinin etkinliğini değerlendirmek için takip edilir. Tedavi sürecinin ilerlemesi sırasında, hastanın semptomlarındaki değişiklikler gözlemlenir ve tedavi planı gerektiğinde ayarlanabilir. Bazı durumlarda, belirli bir noktaya birden fazla seansın uygulanması gerekebilir” dedi.

Nöral terapi hangi hastalıklarda kullanılabilir

Nöral terapinin, çeşitli semptomları ve sağlık sorunlarını tedavi etmek için kullanılabileceğini söyleyen Camcı, semptomları şöyle sıraladı: “Kronik ağrılar, kas spazmları, baş ağrısı ve migren, fibromiyalji, eklem ağrıları, sinir sıkışması, yara iyileşmesi ve travma sonrası rehabilitasyon gibi endikasyonlar, nöral terapinin yaygın olarak kullanıldığı ancak tıbbi durum ve semptomların çeşitliliği göz önüne alındığında, uygulama alanlarının daha geniş olabileceğini unutmamak önemlidir” şeklinde konuştu.

Nöral terapinin yan etkileri nelerdir

Camcı son olarak nöral terapinin yan etkileri ile ilgili, “Genellikle güvenli bir tedavi yöntemi olarak kabul edilir, ancak bazı yan etkileri olabilir. Bu yan etkiler genellikle hafif ve geçicidir, ancak nadiren daha ciddi reaksiyonlar da görülebilir. İşte nöral terapinin potansiyel yan etkilerinden bazıları: Enjeksiyon yerinde ağrı veya hassasiyet, morarma veya iz kalması, baş dönmesi veya halsizlik, alerjik reaksiyonlar, sinir hasarı, geçici semptomların artması gibi yan etkiler olabilir” dedi.