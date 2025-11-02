Doğal Yaşam Kampüsü'nde yemek atıkları mamaya dönüşüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bakımevinde olan sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılamak ve sürdürülebilir bir mama üretim zinciri oluşturmak gayesiyle Mama Üretim Tesisi’ni faaliyete geçirdi. Bu adımla birlikte Büyükşehir, bakımevindeki sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını yeni Doğal Yaşam Kampüsü’nün içinde yemek atıklarından kendi ekibiyle üretiyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanları sorununa kalıcı bir çözüm getirecek olan Doğal Yaşam Kampüsü projesini tamamlamak üzereyken, sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını güvence altına almak için Mama Üretim Tesisi’ni de hayata geçirdi. Test aşamaları tamamlanan tesiste, sağlıklı, katkısız ve yüksek proteinli mamalar, modern üretim cihazları ve ileri işleme teknikleri kullanılarak üretiliyor. Fabrikalardan ekipler tarafından özenle toplanan yemek artıkları, çeşitli yöntemlerle işlenip yüksek kaliteli mama haline getiriliyor. Tesis, kullanılabilir gıda atıklarını değerlendirerek çevreye katkı sağlıyor ve kampüste bulunan canlıların beslenmesini güvence altına alıyor. Bu süreçle birlikte gıda israfı önleniyor, üretim süreci ise tamamen çevre dostu bir yaklaşımla yürütülüyor.