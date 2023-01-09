Doğal Yaşam Parkı miniklerin ilgi odağı oldu

ANKARA (İHA) – Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Doğal Yaşam Parkı, Başkentli minikler ve aileleri tarafından yoğun ilgi görüyor.

Keçiören Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’nın sevimli canlıları, kış mevsimi boyunca da Keçiören ve Ankara’nın dört bir yanından gelen binlerce ziyaretçiyi misafir etmeye devam ediyor. Keçi, midilli, valabi, kanguru, maymun, ceylan, emu kuşu, Ankara keçisi, tavus kuşu, sülün, lama, geyik ve kanatlı gibi birçok türde can dostunun bulunduğu Doğal Yaşam Parkı; özellikle haftası sonu ziyaretçi akınına uğruyor.

Canlılar alemini doğayla baş başa bir ortamda keşfetmek isteyen tüm Ankaralıları Keçiören’e davet eden Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Hayvanseverlerimiz ve çocuklarımız yüzlerce canlımızın bulunduğu tesisimizi yaz-kış ziyaret edebilirler. Burada her canlımıza özel doğal yaşam alanları yer alıyor. Yazın sıcak havada serin alanlarda kalmayı tercih eden canlılarımız, şimdilerde serinliğin keyfini çıkarıyor. Hayvanlarımızın ortaya koyduğu renkli görüntüleri görmek isteyen herkesi tesisimize bekliyoruz" dedi.