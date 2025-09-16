Doğal yaşamın kalbi İstanbul'da atacak

Sağlıklı ve sürdürülebilir yaşam konularına odaklanan 8. Doğal Yaşam Festivali, 27-28 Eylül tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Kampüsü’nde alanında yetkin doktor, uzman ve akademisyenlerin katılımıyla düzenlenecek seminer, söyleşi ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yapacak. Festival alanında yurdun dört bir yanından gelen üreticilerce kurulacak stantlarda, organik gıdalardan ekolojik temizlik malzemelerine ve doğal kozmetik ürünlerine kadar geniş bir yelpaze ziyaretçilere sunulacak.

Festival programı kapsamında Derya Baykal, Astrolog Ozan Güner, Aret Vartaryan gibi isimler söyleşiler gerçekleştirecek. Ayrıca aromaterapi atölyesi, kitap okuma etkinlikleri ve şifa çemberi gibi çeşitli ücretsiz etkinlikler de düzenlenecek.

"Doğanın Ruhu" temalı kısa film yarışması

Festival kapsamında, "Doğanın Ruhu" temalı halka açık bir kısa film yarışması da düzenlenecek. Birinciye 100 bin, ikinciye 50 bin ve üçüncüye 25 bin lira para ödülü verilecek. Festivalin son günü düzenlenecek ödül töreni ile kazananlar açıklanacak.

Festivale katılım biletlerinin "Biletinial" üzerinden satışa çıktığı bildirildi.