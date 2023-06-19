Doğal yeşil tünelde turistlerin keyifli yolculuğu

Yalova’da 1930 yılında Atatürk tarafından diktirilen çınarlardan oluşan hıyabandan geçen turistler, doğal yeşil tünel içinden ilerleyerek kaplıcalarıyla ünlü Termal ilçesine ulaşıyor.

İstanbul Dolmabahçe Sarayı önünden başlayan Çınarlı Hıyaban, vapurla deniz seyahati sonrası Yalova kent merkezinde iskeleden başlayıp Gazipaşa Caddesi’ni takiben kaplıca kapısına kadar ulaşıyor. Atatürk tarafından 1930 yılında diktirilen çınarlar özelikle ilkbahar ve yaz aylarında yeşil örtüye bürünmesiyle sürücülere keyifli bir yol deneyimi sunuyor.

12 bin 350 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğindeki hıyabanda korunma altına alınan “anıt ağaç” statüsünde 2 bin 250 çınar yer alıyor. Yol güzergahındaki çınarların arası 10 metre olmasına rağmen çapraz dikim şekli nedeniyle her 5 metrede bir çınar ağacı bulunuyor. Çapraz dikimle ağaçların dengeli dallanması sağlanırken yol ise adeta yeşil bir tüneli andırıyor.

Yalova Kültür ve Turizm İl Müdürü Ziya Karatekin, hıyaban kelimesinin Farsça olduğunu ve iki tarafı ağaçlı yol anlamına geldiğini söyledi.

Fidanların 1930 yılında özellikle Kocadere ve Teşvikiye’den alınarak dikildiğini anlatan Karatekin, “Yazın özellikle doğanın ferahlığını sürmek isteyen vatandaşlarımız 10 dakikalık keyifli bir yolculuk yapabilirler. Oradan sonrası daha da keyifli. Termal doğası, gerek suyu, yeşilliğiyle öne çıkıyor. Hıyabanın etrafından ve Termal’deki ağaçlarımız tescilliler” dedi.