Doğalgaz çalışmaları son ocağa ulaşana kadar devam edecek

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, son ocağa ulaşana kadar doğalgaz çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirtti.

Doğalgaz çalışmaları son ocağa ulaşana kadar devam edecek
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, son ocağa ulaşana kadar doğalgaz çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirtti.

Vali Şefik Aygöl, Kayıboyu Mahallesinde devam eden doğalgaz çalışmalarını inceledi. Vali Aygöl, burada mahalle sakinlerinin teşekkürleri ile karşılandı.

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Kayıboyu Mahallesinde doğalgaza erişim sağlayan vatandaşlar çok rahat ve çok temiz olduğunu belirterek Vali Aygöl’e teşekkür etti. Henüz doğalgaz çalışmaları aralıksız devam ederken Vali Aygöl, son ocağa ulaşana kadar çalışmalara devam edeceğini belirtti.