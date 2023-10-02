Doğalgaz patlamasında hasar gören binada Mamak Belediyesi'nden onarım

Mamak Belediyesi ekipleri, Küçük Kayaş Mahallesi’nde doğalgaz patlamasında hasar gören binada bakım onarım çalışmaları yürütüyor.

Mamak’ta bir kişinin hayatını kaybettiği doğalgaz patlamasının ardından bina ve çevresinde hasar gören yerlerin onarımına başlandı. Olay sonrası hasar tespit çalışmaları yapan Mamak Belediyesi ekipleri, bakım onarım çalışmalarını da titizlikle yürütüyor. Patlamada hasar gören binanın iç ve dış duvarları örülerek, camlar takıldı. Patlamada hasar gören ev ve iş yerlerinde çalışmalar detaylı şekilde yapılıyor.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Doğalgaz patlaması meydana gelen binada bilirkişi heyetinin incelemelerini tamamlaması ile birlikte temizlik, tamir ve onarım çalışmalarımız hızla başladı, devam ediyor. Kısa zaman içerisinde bina sakinleri evlerine dönebilecekler inşallah. Patlama ile çevredeki iş yerleri ve evlerde meydana gelen tüm hasarların, kırılan camların takılması ve onarımı da devam ediyor. Büyük geçmiş olsun, Fatma teyzemize tekrar Allah (cc) rahmet eylesin” dedi.