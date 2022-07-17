Doğalgaz, su ve elektrik sayaçlarına müdahale eden şahıslar yakalandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri; kimliği belirsiz şüpheli şahısların, doğalgaz, elektrik ve su sayaçlarını usulsüz şekilde kullandığı ihbarını aldı. Yapılan çalışmalar neticesinde; Gaziosmanpaşa ilçesinde 113 şahsa ait 110 mesken ve 3 işyerine ait doğalgaz, elektrik ve su sayacına müdahale etmek suretiyle kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edildi.

10 milyon TL kamu zararı engellendi

Kimliği belirlenen 2 şüpheliyi 2 ay süreyle takibe alan ekipler, Gaziosmanpaşa’da düzenlediği operasyonlarda bir şüpheliyi suçüstü, bir şüpheliyi ise evinde yakaladı.

Operasyonda şüphelilerin usulsüz olarak işlem yaparken kullandıkları; bir adet doğal gaz sayacı, bir adet sızdırmaz pense, 44 adet kullanılmamış mühür, 34 adet kullanılmış mühür, 3 adet tornavida, 1 adet maket bıçağı, 1 adet İngiliz anahtarı ile 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Yapılan operasyonun bugüne kadar yapılmış geniş çaplı operasyonlardan olduğu kaydedilirken, operasyonla, kamu kurum ve kuruşlarında sadece İstanbul genelinde yıllık yaklaşık 10 milyon Türk Lirası kamu zararının oluşması engellendi.

Sayaçlarına işlem yaptıran 113 şahıs hakkında soruşturmalar devam ederken, yakalanan F.E. ve V.E. isimli şahıslar, adli makamlara sevk edildi.