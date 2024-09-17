Doğalgaz tasarrufunda 6 öneri

Sonbaharın gelişi ve havaların giderek soğumaya başlamasıyla birlikte doğalgaza yönelik talep artıyor. İlk kez abonelik işlemi gerçekleştiren vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında ise doğru kombi seçiminin nasıl olması gerektiği yer alıyor. Evin bulunduğu kat, yalıtımı ve radyatör sayısı gibi faktörlere göre farklılaşan doğalgaz tüketimi ise doğru kombinin seçilmesi ve bilinçli kullanılmasıyla daha da bütçe dostu hale geliyor.

Evin bulunduğu kat, dış cephe yalıtımı, cam ve pencere sayısı, termostatik vana kullanımı gibi faktörlerin yanında doğru kombi seçimi de doğalgaz tüketim miktarını önemli ölçüde etkiliyor, verimli kullanıma katkı sağlıyor. 27 il merkezi, 306 ilçe ve beldede doğalgaz dağıtımı gerçekleştiren Aksa Doğalgaz, ilk kez abonelik işlemi gerçekleştiren vatandaşlar için doğru kombinin seçilmesi ve bilinçli kullanılmasıyla doğalgazın daha da avantajlı hale gelebileceğine 6 maddede dikkat çekti.

Aksa Doğalgaz, tasarruf için şu önerilerde bulundu:

’’Kombi evin ihtiyacına göre seçilmeli’’

’’Kullanılan kombinin meskenin büyüklüğüne göre seçilmesi, doğalgaz tüketimini verimli hale getiriyor. Yaşanılan yerin ihtiyacından daha büyük veya küçük boyutlarda bir kombi tercih edilmesi, doğalgazın tasarruflu kullanılmasının önüne geçerken, farklı kombi türleri (Hermetik, bacalı, yoğuşmalı ve konvansiyonel kombi gibi) arasından mesken için en uygun olanı tercih etmek verimi artırabiliyor. Örneğin; yoğuşmalı kombiler standart cihazlara oranla yüzde 15 daha verim sağlıyor.

’’Evden kısa süreli ayrılıklarda derece düşürülmeli’’

Kombiler ilk çalıştırıldıklarında, ısı kaybının fazla olduğu meskenleri ısıtabilmek amacıyla daha yüksek enerji sarf ediyor. Sıcak, sağlıklı ve tasarruflu bir kış geçirmek için evden kısa süreli ayrılıklarda kombiyi tamamen kapatmak yerine düşük sıcaklıkta çalıştırmak enerji kaybının önüne geçiyor.

’’Periyodik kombi bakımının katkısı’’

’Her kış başında düzenli olarak kombi bakımının yaptırılması, mevcut problemlerin tespit edilmesi ve varsa onarılması, kombi arızalarından kaynaklı verimsiz tüketimlerin önüne geçilmesine olanak sağlıyor.

’’Bir derece fark oluşturur’’

Doğalgaz kullanımında kombinin derecesini yalnızca 1 derece düşürmek bile önemli bir fark oluşturuyor. Sıcaklık ayarını sadece 1 derece düşürmek doğalgaz faturalarında yüzde 7’ye varan oranda tasarruf edilmesine olanak sağlıyor.

’’Termostatik vana ile yüzde 15’e varan tasarruf ’’

Termostatik vana, sıcak suyun radyatöre geçişini kontrol ediyor, bu suyu ayarlanan sıcaklık değerine ulaşınca kısıyor veya kapatıyor. Termostatik vana kullanımıyla doğru zamanda su akışının kesilmesiyle verim elde ediliyor, kombi daha fazla çalışmamış oluyor ve doğalgaz tüketiminde yüzde 15’e varan oranda tasarruf yapılıyor.

’’Radyatörlerin üstü örtülmemeli’’

Isı kaybının yaşandığı veya ısı yayılımının engellendiği ortamlarda kombi ısı dengesini yakalamak için daha fazla çalışarak enerji tüketimini artırıyor. Bunu önlemek için radyatörlerin üstünün örtülmemesi ve önünün kapatılmaması gerekiyor.’’