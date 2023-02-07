Çarşamba Belediyesi merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok ilde hissedilen deprem sonrası yardım kampanyası başlattı. Çarşamba Belediyesinin 50 personeli, iş makinaları ve yardım tırları deprem bölgesine ulaştı. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Yaralarımızı birlikte saracağız” dedi.

9 tır yardım

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve birçok ilde hissedilen deprem sonrası Çarşamba Belediyesi ilçe genelinde sivil toplum kuruluşları ve odalarla koordineli bir şekilde yardım kampanyası başlattı. Çarşamba Belediyesi personelleri, iş makinaları ve yardım tırları deprem bölgesine ulaştı. Şu ana kadar Çarşamba’dan Elbistan’a 9 tır yardım gönderildi. Diğer yardım tırları ve iş makinaları da bölgeye gönderilmeye devam ediyor.

Çarşamba’dan yardım ekipleri bölgeye ulaştı

"Bugünleri hep birlikte atlatacağız" diyen Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve birçok ilimizde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gözümüz, kulağımız afet bölgesinden gelecek haberlerde. Umutlu bekleyişimiz sürüyor, dualarımız vatandaşlarımızla. Afet bölgesine göndermek için başlattığımız kampanyamız dahilinde yardım tırlarımız, iş makinalarımız ve 50 kişilik personel ekibimiz deprem bölgesindeler. Belediyemizin koordinesi ile şu ana kadar Elbistan’a 9 tır yardım gönderdik. 1 tır Çarşamba Off-Road Kulübü, 2 tır Çarşamba Genç İş Adamları Derneği, 4 tır Çarşambalı hemşehrilerimizin birlikte oluşturduğu battaniye, temizlik malzemeleri ve gıda paketlerinin yanı sıra 1 tır odun ve 1 tır fındık kabuğunu bölgeye göndermiş bulunuyoruz. Bir yandan da hala Çarşambamızda da yarım tırlarımız ve iş makinalarımız hazırlanmaya devam ediyor. Tüm hemşehrilerimize teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

“Yardımlar, belediyenin Beyaz Masa Birimine”

Başkan Doğan, “Depremden etkilenen kardeşlerimiz için kullanılmamış battaniye, kaban, çocuk montu, çocuk bezi ve kuru baklagil desteği sağlıyoruz. İlçemizdeki odalar ve tüm sivil toplum kuruluşları ile birlikte yardımlarımızı bölgeye ulaştırmayı hedefliyoruz. Deprem bölgesine yardım yapmak isteyen hemşehrilerimiz de gerekli malzemeleri 7/24 açık olan belediyemiz Beyaz Masa Birimine, Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar ulaştırabilirler. Bugünleri birlikte aşacağız, yaralarımızı birlikte saracağız” şeklinde konuştu.

Başkan Doğan’dan kan bağışı çağrısı

Afet bölgesine gönderilmek üzere kan bağışı çağrısında bulunan Başkan Halit Doğan, “Kızılay aracımız da ilçemizde. Ülkemizin birçok şehrinde hissedilen depremde, yaralanan vatandaşlarımızın kan ihtiyacına destek olmak için hemşehrilerimizi 7 Şubat Salı gününden 11 Şubat Cumartesi gününe kadar her gün Zübeyde Hanım Meydanımızda bulunacak Kızılay Kan Bağış Noktasında kan bağışı yapmaya bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Tüm kültür sanat programları iptal

Yaşanan deprem felaketi sebebiyle Çarşamba Belediyesi’nin şubat ayındaki tüm kültür sanat programları da iptal edildi. Başkan Doğan, “Ülkemizi yasa boğan ve birçok ilimizde hissedilen deprem nedeniyle ’2023 Kültür Sanat Günleri Şubat Ayı Takvimimizde’ yer alan tüm programlarımız iptal olmuştur. Geçmiş olsun Türkiyem. Rabb’im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun. Şimdi hep birlikte bugünleri atlatma zamanıdır” açıklamasında bulundu.