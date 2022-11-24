Doğan Soysal, İstanbul'u 'Saydam Çizgiler' ile anlatıyor

Ressam Doğan Soysal’ın İstanbul’un farklı mekanlarını sulu boya tekniği ile resmettiği eserler, Maltepe Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sergileniyor.

Ressam ve elektrik mühendisi Doğan Soysal’ın “Saydam Çizgiler” isimli resim sergisi Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde açıldı. Küçük yaştan itibaren sulu boya resim sanatı ile ilgilenen Soysal, “Bu sergi Saydam Çizgiler adını verdiğim sulu boya maceramın yeni bir durağı. Hayatın keskin çizgileri, sulu boyanın zamanın ve mekanın sınırlarını zorlayan saydam çizgileri arkasında kaybolduğunda zihnimizdeki sisli bir ana benzeyen büyülü bir anlatım kazanıyor. Bazen sessiz bir sokakta, tarihi bir binanın önünde, bir balıkçı teknesinde, suları yararak ilerleyen bir vapurda o büyülü anı yakalamaya çalışıyorum. Amacım kağıda sonsuz ve durgun, hapsolmuş görünen o anı, resme dikkatle bakanın gözlerinde tüm ışığı, canlılığı, hareketi ve renkleriyle yansıtmak” dedi.

Gündelik yaşam, kültürel miras ve manzaralar

Özellikle peyzaj ve şehir manzaraları üzerine çalışan Soysal bu sergisinde ağırlıklı olarak son dönem İstanbul resimlerinden oluşan eserlerine yer verdi. Sergide Soysal’ın İstanbul’un kültür mirası eserlerini, semtlerini ve gündelik yaşamını yansıttığı eserleri yer alıyor. Sergide Soysal, İzmir, Sümela Manastırı ve Ayvalık’ı resmettiği çalışmalarını da sanatseverlerin beğenisine sundu. Soysal’ın sergisi 8 Aralık’a dek Galeri A+B’de ziyarete açık olacak.