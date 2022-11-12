Doğançay Şelalesi sonbaharda görenleri hayran bırakıyor

Sakarya’nın saklı cenneti olan Doğançay Şelalesi, sonbaharda rengarenk hale gelen çevresindeki ağaçlarla adeta görenleri büyülüyor.

Sakarya’nın Geyve ilçesi sınırlarında bulunan ve şehir merkezine 25 kilometre uzaklıkta olan Doğançay Şelalesi, her mevsim olduğu gibi sonbaharda da

güzelliğiyle hayran bırakıyor. Kayalıkların içinde gizlenmiş doğa harikası sonbaharın renkleriyle birleşince ortaya eşsiz manzaralar çıktı. Sarının bütün tonlarını barındıran bölge ve ağaçların oluşturduğu renk cümbüşünün havadan görüntüsü ayrı bir görsel şölen oluşturdu.