Doğançay yorumu ile 'Ustalara Saygı Gecesi' düzenlendi

Yalova Belediyesi, ‘Yürüyen Köşk Kültür ve Sanat Etkinlikleri’ çerçevesinde sanatçı Göksel Doğançay’ın yorumu ile ‘Ustalara Saygı Gecesi’ düzenledi. Konsere, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk da katıldı.

Yalova Belediyesi’nin düzenlediği muhteşem gecede Göksel Doğançay, Barış Manço ve Cem Karaca’nın şarkılarını seslendirdi. Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konserde Doğançay, sahnedeki muhteşem ışık şovları eşliğinde şarkıları, konuklarının yanına gelerek seslendirdi. Her şarkıda konukları geçmişe götüren Doğançay, performansı ile de dakikalarca alkışlandı.

Konser sonrası sahnede konuşan Başkan Tutuk, “Bizleri geçmişe götüren gençliğimizde bol bol dinlediğimiz usta sanatçılarımızın şarkılarını, Kıymetli Sanatçımız Göksel Doğançay’ın yorumu ile dinledik. Ben kendisini bu güzel performansı için tebrik ediyorum. Siz kıymetli hemşehrilerimiz için hazırladığımız birçok kültür ve sanat faaliyetini yine sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Bu güzel gecede bizleri yalnız bırakmadığınız için de teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.