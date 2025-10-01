Doğanın Kalbine Adım Adım: Silivri'de Sonbahar Yürüyüşü
5 Ekim Pazar günü Silivri'de doğaseverleri eşsiz bir etkinlik bekliyor!
Silivri Belediyesi’nin “Silivri’de Spor Birlikte Güzel” mottosuyla düzenlediği “Sonbahara Merhaba Doğa Yürüyüşü” ile vatandaşlar, Bedesten, Kurşun Germe ve Karamandere güzergahında doğanın huzurunu ve güzelliğini birlikte yaşayacak.
Buluşma Noktası: Silivri Sahili Atatürk Meydanı
Hareket Saati: 08:30
Tarih: 5 Ekim 2025 Pazar
Yaş Aralığı: 18-55
Kontenjan: 120 kişi
Etkinlik, katılımcıların sonbaharın renklerine bürünen doğada yürüyerek hem fiziksel aktivite yapmasını hem de sosyalleşmesini amaçlıyor. Profesyonel ekipler eşliğinde güvenli bir şekilde gerçekleşecek yürüyüşte; katılımcılar, Silivri’nin eşsiz doğa rotasında keyifli bir gün geçirme fırsatı bulacak.
Kayıtlar online olarak alınıyor
Başvuru Adresi: kultursanat.silivri.bel.tr
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun destekleriyle gerçekleştirilen bu organizasyon, sporu ve doğayı bir ara