Doğanın Kalbine Adım Adım: Silivri'de Sonbahar Yürüyüşü

Silivri Belediyesi’nin “Silivri’de Spor Birlikte Güzel” mottosuyla düzenlediği “Sonbahara Merhaba Doğa Yürüyüşü” ile vatandaşlar, Bedesten, Kurşun Germe ve Karamandere güzergahında doğanın huzurunu ve güzelliğini birlikte yaşayacak.

Buluşma Noktası: Silivri Sahili Atatürk Meydanı

Hareket Saati: 08:30

Tarih: 5 Ekim 2025 Pazar

Yaş Aralığı: 18-55

Kontenjan: 120 kişi

Etkinlik, katılımcıların sonbaharın renklerine bürünen doğada yürüyerek hem fiziksel aktivite yapmasını hem de sosyalleşmesini amaçlıyor. Profesyonel ekipler eşliğinde güvenli bir şekilde gerçekleşecek yürüyüşte; katılımcılar, Silivri’nin eşsiz doğa rotasında keyifli bir gün geçirme fırsatı bulacak.

Kayıtlar online olarak alınıyor

Başvuru Adresi: kultursanat.silivri.bel.tr

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun destekleriyle gerçekleştirilen bu organizasyon, sporu ve doğayı bir ara