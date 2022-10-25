Doğanın tadını yürüyüş ile çıkardılar

Her ay farklı bir köyün tanıtımının yapıldığı Bizim Köy Doğa Yürüyüşleri etkinliğinde son durak Arpalık İhsaniye oldu.

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğünün düzenlediği Bizim Köy Doğa Yürüyüşü etkinliği her ay farklı bir köyde devam ediyor. Doğaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği yürüyüş etkinliğinin bu ayki adresi Arpalık İhsaniye oldu. Mahalle muhtarı ve köy derneği ile yapılan görüşmeler sonrası yürüyüşe uygun rotayı tespit eden Spor İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 80 kişinin katılımı ile yürüyüşü gerçekleştirdi.

Katılımcılar dere, orman ve şelale manzaraları eşliğinde 6 kilometrelik rotayı tamamlayarak doğaya doydu. Köy merkezinde bölge halkının ikramları ile keyifli zaman geçiren doğaseverler, etkinliği çok sevdiklerini söyledi.