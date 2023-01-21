Doğanlar Mobilya Grubu, fuar öncesinde 2023 hedeflerini açıkladı

İstanbul Mobilya Fuarı’nda ziyaretçilerini 4 markasıyla ağırlamaya hazırlanan Doğanlar Mobilya Grubu, 2023 yılı hedeflerini açıkladı. 2023 yılı hedeflerini yüzde 85-90 seviyelerinde artırarak 7-7,2 milyar TL seviyesinde gerçekleştirmek amaçlanırken, konsolide satış gelirleri içerisinde ihracatın pay öngörüsünün ise, yüzde 12-15 seviyesinde. Ayrıca,2023 yılında Türkiye 100-110, yurtdışında ise 20-25 yeni satış noktası hedefleniyor.

Doğtaş, Kelebek, Lova Yatak, Kelebek Mutfak Banyo ve Ruum Store markalarıyla, mobilya sektörünün en başarılı gruplarından biri olan Doğanlar Mobilya Grubu, 2023 yılına dair beklentilerini açıkladı.

2022 hedeflerin gerçekleştirildiği başarılı bir yıl oldu

Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su İsmail Doğan, “İstanbul Mobilya Fuarı’nda markalarımızla yer alacağız. 2023 yılı önemli bir atılım yılı bizim için. Türkiye genelinde 100-110, yurtdışında ise 20-25 yeni satış noktası hedefliyoruz” dedi.

Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su İsmail Doğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “2022 yılı bizim için başarılı diyebileceğimiz bir yıl oldu. Belirlediğimiz hedeflerin büyük bir yüzdesini hayata geçirirken, ciro hedeflerimizin ise üzerinde yılı kapattık. 2023 bütçemizde ise; yüzde 85-90 konsolide satış artışı ile 7-7,2 milyar TL konsolide satış geliri, yüzde 14-15 konsolide FAVÖK marjı ve net finansal borçluluk-FAVÖK oranında 1,00-1,50x beklentimiz var” şeklinde konuştu.

Doğanlar Mobilya Grubu’nun bugün 650’den fazla noktada müşterisiyle buluştuğunu kaydeden Doğan, 2023 yılında yurt içinde 100-110, yurt dışında 20-25 yeni satış noktası hedefi olduğunu belirterek, konsolide satış gelirlerinin yüzde 5, yüzde 8,5 oranında yatırım harcaması yapacaklarına da işaret etti.

Markalarıyla İstanbul Mobilya Fuarı’nda ziyaretçilerini ağırlayacak

Doğanlar Mobilya Grubu tarafından yapılan açıklamada, Doğtaş markasının, uzun zamandır küresel bir marka olma hedefini emin adımlarla sürdürdüğü ifade edilerek, “Bu yıl itibariyle, yurtdışı yatırımları daha da hız kazanıyor. Doğtaş, global trendleri uygulayan tasarım anlayışını yansıtan ürünleriyle fuarda ziyaretçilerini bekliyor. Kelebek Mobilya, şık tasarımlarını sergileyeceği fuarda, dünyanın en önemli tasarımcılarından Karim Rashid ile yaptığı yeni iş birliğini duyuracak. Lova Yatak, Ar-Ge merkezinde yapılan çalışmaların sonucu ortaya çıkan ürünlerini tüketiciyle buluşturacak. Kullanıcısına uykunun en rahat ve konforlu halini sunan Lova Yatak, ergonomik modelleri, farklı vücut yapılarına uygun son teknoloji kullanılarak tasarlanmış yatakları, rahat uykunun en önemli tamamlayıcısı yastıkları ve zengin ev tekstili ürünleri ile fuarda yer alacak. Ruum Store, 17 ayrı kategorideki ürünüyle yapay zekâ ile geliştirilen dijital entegrasyonların kullanımının deneyimlenebileceği bir minyatür mağaza versiyonunu fuarda ziyaretçilerine sunacak. Ruum Store ürünleri, mobilya endüstrisinde devrim oluşturmak yenilikçi ve sürükleyici bir alışveriş seçeneği sunmak için sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik gözlükleriyle metaverse evreninde deneyimlenecek” denildi.