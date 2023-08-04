Doğantepe'de 150 dönümlük alanın kül olduğu yangında tavuklar son anda kurtarıldı

Yangın, saat 15.00 sıralarında Ovayenice Mahallesi’nde yaklaşık 150 dönümlük arazide çıktı. Ekin tarlasında başladığı öğrenilen yangında alevler kısa sürede büyüyerek, birçok tarla ve evi sardı. Alevler metrelerce yükselirken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Komşu ilçelerden de destek isteyen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederken, yüzlerce saman balyası ve ağaç küle döndü. Bir evin bahçesinde bulunan tavuk kümesleri de alevlerin içerisinde kalırken, tavuklar son anda kurtarıldı. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. Yaşanan yangında metrelerce yükselen alevler ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay anını anlatan Şahin Çevik, “Alevleri görünce yangın söndürme tüpleri ve iş makineleri ile müdahale ettik ama elle ne kadar müdahale edilebilir. Hemen durumu itfaiye ekiplerine bildirdik. Kısa sürede gelerek yangını kontrol altına aldılar. Şu anda ise soğutma çalışmaları devam ediyor. Çok şükür ki can kaybımız yok, bizi tek mutlu eden bu oldu. Yaklaşık 150 dönüm alan yandı. Hayvanlarımızda da bir sıkıntı yok. Komşumuz yangın başlayınca hemen dışarı salmış. Onun dışında ise balyalarımız yandı” dedi.