Doğaseverler doğayla buluşuyor

İzmit Belediyesi’nin, İzmit’in köylerinin tanıtımı ve kalkınmasını sağlamak amacıyla yürüttüğü Bizim Köy Doğa Yürüyüşü bu ay Mecidiye Mahallesinde devam etti. Yürüyüşe katılanlar manzaralarla çevrili doğanın tadını çıkardılar.

İzmit Belediyesi, doğaseverleri doğayla buluşturmak adına her ay Bizim Köy Doğa Yürüyüşleri düzenlemeye devam ediyor. Bu ayki durak olan Mecidiye Mahallesi’nde 65 katılımcı 6 kilometrelik yürüyüş rotasıyla eşsiz doğanın tadını çıkardı. Doğaseverler, yürüyüş rotasında yer alan, Kocaeli’nin su sistemiyle çalışmaya devam eden tek değirmeni Taşoluk Değirmeni’ni de ziyaret etti.

Değirmen ziyaretinin ardından Mecidiye Şelalesi’ne giden katılımcılar keyifli bir gün geçirdi.