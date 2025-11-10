Doğaseverlerin bu haftaki rotası Karagöl ve Sultanpınarı Yaylası oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Sonbahar Doğa Yürüyüşleri, Karagöl ve Sultanpınarı parkurlarıyla unutulmaz bir hafta sonuna sahne oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, doğa tutkunlarını Sakarya’nın eşsiz doğasoyla bir araya getirmeye devam ediyor. Sonbahar Doğa Yürüyüşleri kapsamında bu hafta sonu rotalar Karagöl Yaylası ve Sultanpınarı Yaylası oldu. Doğaseverler, Karagöl Yaylası’nda başlayan yürüyüşte sonbaharın büyüleyici renkleri eşliğinde doğanın tüm güzelliklerini keşfetti. Oksijen dolu yayla havasında kilometrelerce yürüyen ekip, rotanın her noktasında yeşil, sarı ve kızıl tonlarının oluşturduğu eşsiz manzaraların tadını çıkardı. Katılımcılar, Karagöl’den Sultanpınarı’na uzanan 16 kilometrelik parkurda çam, kayın ve meşe ağaçlarıyla dolu sık ormanları sonbahar renkleri eşliğinde yürüdü. Yol boyunca bölgenin zengin bitki örtüsünü ve yaban hayatını gözlemleyen doğaseverler, geniş düzlükleriyle ünlü Sultanpınarı Yaylası’nda günün finalini yaparak Sakarya’nın doğal güzelliklerini fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.